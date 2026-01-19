Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε χθες Κυριακή να ασκεί πίεση για το ζήτημα της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας μέσω Truth Social ότι η Δανία δεν έχει κάνει «τίποτα» επί «20 χρόνια» για την απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη νήσο που αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου και προσθέτοντας «τώρα είναι η ώρα», και «θα γίνει», προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, παρά το ότι οι αρχές τόσο στη Δανία, όσο και στη Γροιλανδία αντιτείνουν πως η πελώρια αρκτική νήσος δεν διατίθεται προς πώληση και οι κάτοικοί της δεν έχουν καμιά πρόθεση ο τόπος τους να γίνει τμήμα των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

