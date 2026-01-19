Οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας είχαν "ουσιαστικές" συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Ουκρανός επικεφαλής διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ.

"Είχαμε ουσιαστικές συνομιλίες για την οικονομική ανάπτυξη και ένα σχέδιο ευημερίας μετά τον πόλεμο, καθώς και για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία", έγραψε ο Ουμέροφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο εάν επιτεύχθηκαν συμφωνίες.

Οι συνομιλίες με τους Αμερικανούς αξιωματούχους για μια λύση στον σχεδόν τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία θα συνεχιστούν στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, πρόσθεσε.

"Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τις εργασίες σε ομαδικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της επόμενης φάσης των διαβουλεύσεων στο Νταβός", δήλωσε ο Ουμέροφ έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών στη Φλόριντα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στις συνομιλίες με τους Ουκρανούς διαπραγματευτές μετείχε και ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ.

Το Κίεβο θέλει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους του έπειτα από μια υποθετική κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ