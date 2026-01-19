Ο Πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς, αναθεώρησε προς το χειρότερο χθες Κυριακή τον απολογισμό των θυμάτων των πυρκαγιών που ρημάζουν το νότιο τμήμα της χώρας, αυξάνοντάς τον στους 18 νεκρούς και προειδοποιώντας πως μπορεί να γίνει ακόμη πιο βαρύς, ενώ κήρυξε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στις κοινότητες που υπέστησαν τα πιο βαριά χτυπήματα.

Αναφέρθηκε σε «επιβεβαιωμένο αριθμό 18 ανθρώπων που απεβίωσαν», προσθέτοντας «μπορώ όμως να σας πω με βεβαιότητα ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί», απευθυνόμενος στον Τύπο από την Κονσεψιόν, όπου πήγε ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους για να συντονίσει το έργο της πυρόσβεσης.

Ο Υπουργός Ασφαλείας, Λουίς Κορδέρο, έκανε λόγο νωρίτερα για 15 νεκρούς και πάνω από 50.000 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους.

Διευκρίνισε ότι η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας αφορούσε τις πιο πληγείσες περιοχές στον νομό Μπιομπίο, ειδικά τη Λιρκέν και την Πένκο. «Οι συνθήκες είναι πολύ δυσμενείς» εκεί, προειδοποίησε.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι «πολύ δύσκολες» και η πυρκαγιά είναι «εντελώς εκτός ελέγχου», τόνισε ο Εστέμπαν Κράουσε, διευθυντής του παραρτήματος της εθνικής εταιρείας δασών (CONAF) στην Μπιομπίο.

Και στους δυο νομούς, αναμένονταν θερμοκρασίες πάνω από 30° Κελσίου και ισχυροί άνεμοι.

Ο Πρόεδρος Μπόριτς κήρυξε νωρίτερα χθες κατάσταση φυσικής καταστροφής , μέτρο το οποίο επιτρέπει ιδίως την ανάπτυξη του στρατού.

Τα τελευταία χρόνια δασικές πυρκαγιές πλήττουν πολύ σκληρά τη Χιλή, κυρίως στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ