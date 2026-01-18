Η αναγνωριστική ομάδα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αναχωρεί σήμερα από τη Γροιλανδία έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή της, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Bundeswehr, διαψεύδοντας πληροφορίες ότι οι 15 Γερμανοί στρατιώτες επιστρέφουν νωρίτερα του προβλεπόμενου.

«Η αναγνωριστική αποστολή απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα για όλους και η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί τώρα στη Γερμανία. Η αποστολή δεν διεκόπη, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα», δήλωσε εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Οι στρατιώτες, οι οποίοι έφθασαν στη Γροιλανδία το απόγευμα της Παρασκευής, αναχωρούν σήμερα από το Νουούκ με ενδιάμεση στάση στην Κοπεγχάγη.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η αποστολή τους περιελάμβανε τη διερεύνηση των επιλογών για την ασφάλεια της Γροιλανδίας από απειλές όπως π.χ. από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν, αλλά αρνήθηκαν. Επιπλέον, χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 10% από την 1η Φεβρουαρίου και 25% από 1η Ιουνίου εναντίον των οκτώ ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αποστολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ