Οι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απειλών για αύξηση των δασμών που διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λόγω της αντίθεσής τους στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία «θα παραμείνουν ενωμένες» στην απάντησή τους, δήλωσαν σήμερα σε μια ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού.

«Οι απειλές για δασμούς υποσκάπτουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν τις χώρες σε μια επικίνδυνη πορεία. Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε ενωμένοι και συντονισμένοι στην απάντησή μας. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας», δηλώνουν η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ως μέλη του ΝΑΤΟ, είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική, ένα κοινό διατλαντικό συμφέρον», υπογράμμισαν οι οκτώ χώρες σήμερα στην κοινή ανακοίνωσή τους.

«Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις υπό τη Δανία «Αρκτική Αντοχή», που διεξάγονται με τους Συμμάχους μας, απαντούν σε αυτήν την αναγκαιότητα. Δεν αποτελούν καμία απειλή για κανέναν», τονίζουν.

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς το βασίλειο της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας…. Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε σε έναν διάλογο που θα βασίζεται στις αξίες της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας που προασπιζόμαστε σθεναρά», συμπληρώνουν.

Διαβάστε επίσης: Ινδονησία: Εντοπίστηκε μία σορός μετά τη συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters