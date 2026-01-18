Σημαντικά υψηλότερος από τις έως τώρα εκτιμήσεις εμφανίζεται ο αριθμός των θυμάτων από την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής Sunday Times, που επικαλείται στοιχεία τα οποία συγκέντρωσε δίκτυο Ιρανών γιατρών εντός της χώρας.

Όπως αναφέρεται, περισσότεροι από 16.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τις εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η πλειονότητα των θυμάτων ήταν κάτω των 30 ετών, ενώ τουλάχιστον 330.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται παιδιά και έγκυες γυναίκες.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι μεγάλο μέρος των θανάτων σημειώθηκε μέσα σε διάστημα δύο ημερών, μετά την πλήρη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο από τις ιρανικές Αρχές. Τα στοιχεία προέρχονται από οκτώ μεγάλα οφθαλμολογικά νοσοκομεία και 16 τμήματα επειγόντων περιστατικών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η επικοινωνία των γιατρών πραγματοποιήθηκε μέσω δορυφορικών τερματικών Starlink, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εισαχθεί λαθραία στο Ιράν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση στρατιωτικού εξοπλισμού. «Πρόκειται για ένα εντελώς νέο επίπεδο αγριότητας», δήλωσε στη Sunday Times ο ιρανικής καταγωγής Γερμανός οφθαλμίατρος Αμίρ Παραστά, αναφέροντας ότι τα περισσότερα τραύματα αφορούν κεφάλι, λαιμό και θώρακα, από σφαίρες και θραύσματα.

Παράλληλα, καταγράφονται περιστατικά κατά τα οποία τραυματίες φέρονται να πέθαναν επειδή τους αρνήθηκαν μεταγγίσεις αίματος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις γιατροί προχώρησαν οι ίδιοι σε αιμοδοσία για να σώσουν ασθενείς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους σοβαρούς τραυματισμούς στα μάτια, με εκτιμήσεις ότι 700 έως 1.000 διαδηλωτές έχασαν την όρασή τους από τη χρήση καραμπινών με σκάγια, ενώ ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Μετά τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω της οικονομικής κρίσης και εξελίχθηκαν σε μαζικό κίνημα αμφισβήτησης του καθεστώτος, το Ιράν έχει επιστρέψει σε μια εύθραυστη ηρεμία. Σε πρόσφατη ομιλία του, ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έκανε λόγο για «αρκετές χιλιάδες» νεκρούς.

Παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 5.000 θανάτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ