Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur, η οικονομική ένωση που αποτελείται από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη, την Ουρουγουάη, υπέγραψαν το βράδυ του Σαββάτου συμφωνία συνεργασίας (EMPA) και μια προσωρινή εμπορική συμφωνία (iTA), στο Ασουνσιόν της Παραγουάης, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στις οικονομικές, διπλωματικές και γεωπολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο περιοχών, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές ζώνες παγκοσμίως, με αγορά περίπου 700 εκατομμυρίων καταναλωτών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η συμφωνία αναμένεται να αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές της ΕΕ προς τον Mercosur κατά 39%, δηλαδή περίπου €49 δισ., ενώ θα υποστηρίξει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Πέρα από τα οικονομικά οφέλη, η συμφωνία στείλε ένα ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα υπέρ του πολυμερισμού και του κανονιστικού διεθνούς συστήματος, σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, δήλωσε κατά την υπογραφή της συμφωνίας ότι «σήμερα, δύο περιοχές με κοινές αξίες ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο ευκαιριών για πάνω από 700 εκατομμύρια πολίτες. Με αυτήν την συνεργασία, κερδίζουμε και οι δύο πλευρές — οικονομικά, διπλωματικά και γεωπολιτικά. Οι εταιρείες μας θα δημιουργήσουν εξαγωγές, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Θα υποστηρίξουμε η μία την άλλη στις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις. Και το μήνυμά μας προς τον κόσμο είναι σαφές: η ΕΕ και η Mercosur επιλέγουν τη συνεργασία αντί του ανταγωνισμού, την ενότητα αντί της πόλωσης».

Αναφερόμενη στην οικονομική διάσταση της συμφωνίας, η φον ντερ Λάιεν είπε ότι η συμφωνία θα καταργήσει δασμούς και άλλα εμπόδια στο εμπόριο, θα ανοίξει τη δημόσια προμήθεια και θα παρέχει ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση των επενδύσεων. «Αυτό θα ωφελήσει τις εταιρείες και στις δύο πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των 30.000 ευρωπαϊκών ΜΜΕ που ήδη εξάγουν στην περιοχή» συνέχισε. Επιπλέον, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η συμφωνία θα υποστηρίξει τις φιλοδοξίες των δύο περιοχών για την προστασία της φύσης και του κλίματος, με δεσμεύσεις για την κλιματική ουδετερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, από την πλευρά του, ανέφερε στην ομιλία του ότι «η συμφωνία αυτή δεν είναι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά για τους πολίτες μας. Δημιουργούμε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου που θα φέρει ευημερία, όχι εξάρτηση».

«Θέλουμε να χτίσουμε γέφυρες, όχι τείχη. Σε μια εποχή που άλλοι σηκώνουν εμπόδια και παραβιάζουν τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού, εμείς τείνουμε γέφυρες, υφαίνουμε συμμαχίες και συμφωνούμε σε κανόνες, γιατί πιστεύουμε ότι το δίκαιο εμπόριο είναι μια δύναμη που δημιουργεί ευημερία, απασχόληση και σταθερότητα» πρόσθεσε ο Κόστα, τονίζοντας ότι η συμφωνία αποτελεί ένα βήμα προς την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας της ΕΕ, μέσω της ανοίγματος νέων αγορών και της μείωσης των υπερβολικών εξαρτήσεων. «Μαζί είμαστε ισχυρότεροι για να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις, από την κλιματική μετάβαση έως την προώθηση της ειρήνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας».

Μετά την υπογραφή, η συμφωνία θα ακολουθήσει τις διαδικασίες επικύρωσης και από τις δύο πλευρές. Σε επίπεδο ΕΕ, η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη, ενώ η προσωρινή εμπορική συμφωνία θα ακολουθήσει μια πιο γρήγορη διαδικασία, που απαιτεί μόνο την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η φον ντερ Λάιεν και ο Κόστα συμφώνησαν ότι η ταχεία εφαρμογή της συμφωνίας είναι κρίσιμη, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν άμεσα από τις νέες ευκαιρίες. «Η υπογραφή σήμερα δεν είναι το τέλος του δρόμου, αλλά ένα αποφασιστικό βήμα. Το πιο σημαντικό βήμα, όμως, είναι αυτό που θα κάνουν σύντομα οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μας, θέτοντας σε εφαρμογή αυτήν τη συμφωνία», κατέληξε ο Κόστα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

