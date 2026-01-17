Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου για τη διαχείριση της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο βασίζεται στον σαφή διαχωρισμό της καθημερινής πολιτικής και διοικητικής λειτουργίας από την ανώτερη πολιτική, οικονομική και στρατηγική εποπτεία σε διεθνές επίπεδο. Το σχέδιο δομείται γύρω από τρία βασικά όργανα, με διακριτές αρμοδιότητες.

Όπως ανακοινώθηκε, η Τεχνοκρατική Επιτροπή (NCAG) θα αποτελεί το επιχειρησιακό όργανο εντός της Γάζας. Στελεχώνεται από ειδικούς και τεχνοκράτες και έχει ως αποστολή την αποκατάσταση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών, τη σταθεροποίηση της καθημερινότητας και την επανασύσταση των πολιτικών και διοικητικών δομών. Επικεφαλής της επιτροπής ορίζεται ο δρ. Άλι Σαάτ, ο οποίος καλείται να ηγηθεί του μεταβατικού αυτού σχήματος. Ο δρ. Σαάτ είναι τεχνοκράτης με εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, την οικονομική διαχείριση και την ανασυγκρότηση θεσμών. Δεν αναμίχθηκε ποτέ στην πολιτική ούτε σχετίζεται με οποιαδήποτε από τις παλαιστινιακές παρατάξεις.

Το Συμβούλιο Ειρήνης θα λειτουργεί ως το ανώτατο όργανο στρατηγικής εποπτείας. Θα τελεί υπό την προεδρία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ και είναι υπεύθυνο «για τη χάραξη της γενικής πολιτικής κατεύθυνσης, τη διεθνή κινητοποίηση οικονομικών πόρων και τη διασφάλιση της λογοδοσίας στη μετάβαση από τη σύγκρουση στη φάση της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Γάζας θα έχει υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο, λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ της τεχνοκρατικής διοίκησης επί του πεδίου και των διεθνών και περιφερειακών παραγόντων. Στη σύνθεσή της περιλαμβάνονται ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, η Υπουργός Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Ριμ Αλ-Χασίμι, ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Γιακίρ Γκαμπάι και η απεσταλμένη του ΟΗΕ Σίγκριντ Κάαγκ.

Παράλληλα, ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ διορίστηκε ως Ανώτατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα, με αρμοδιότητα τον συντονισμό μεταξύ των τριών οργάνων και τη διαχείριση των εξελίξεων επί του εδάφους.

Στον τομέα της ασφάλειας, τη διοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) αναλαμβάνει ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς, με αποστολή τη στήριξη της αποστρατιωτικοποίησης της περιοχής και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο επικεφαλής της Τεχνοκρατικής Επιτροπής, δρ. Άλι Σαάτ, δήλωσε ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί αρχική χρηματοδότηση από χώρες-δωρητές, καθώς και μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο διάρκειας περίπου δύο ετών. Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η δημιουργία ειδικού ταμείου στην Παγκόσμια Τράπεζα για την ανασυγκρότηση της Γάζας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από το 85% των κατοικιών στη Λωρίδα έχει υποστεί πλήρη ή μερική καταστροφή. Ως πρώτο άμεσο μέτρο προβλέπεται η εισαγωγή και η εγκατάσταση περίπου 200.000 προκατασκευασμένων μονάδων στέγασης, παράλληλα με την αποκατάσταση υποδομών και την παροχή βασικών υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας.



Διαβάστε επίσης: Politico: Από τον Πενταδάκτυλο στη Γροιλανδία–Γεωπολιτικό μήνυμα Προεδρίας ΚΔ





Πηγή: ΚΥΠΕ