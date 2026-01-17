Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την Τουρκία σε ρόλο-κλειδί για την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της Γάζας, στο πλαίσιο νέου διεθνούς σχεδίου υπό τον ΟΗΕ.

Μια νέα διπλωματική πρωτοβουλία με διεθνείς προεκτάσεις επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Άγκυρα, φέρνοντας στο προσκήνιο τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η Τουρκία στη μεταπολεμική Γάζα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απέστειλε επιστολή στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας τον να συμμετάσχει σε νέο διεθνές σχήμα για την ειρήνη και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ο οποίος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε επίσημη πρόσκληση προς τον Τούρκο πρόεδρο να είναι ιδρυτικό μέλος του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», ενός οργάνου που θα αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της Γάζας μετά τον τερματισμό της σύγκρουσης.





Σύσταση Επιτροπής Ειρήνης στη Γάζα

Στο πλαίσιο του σχεδίου προβλέπεται η ίδρυση Επιτροπής Ειρήνης στη Γάζα, καθώς και των επιμέρους οργάνων της. Η Επιτροπή αυτή θα έχει ως βασική αποστολή τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή, αλλά και τον συντονισμό της ανοικοδόμησης, σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης μετά από μακρά περίοδο συγκρούσεων.





Επιστολή Τραμπ και πρόσκληση στον Ερντογάν

Ο Μπουρχανετίν Ντουράν διευκρίνισε ότι η πρόσκληση προς την Άγκυρα έγινε με επίσημο τρόπο και σε συγκεκριμένο χρόνο.

«Στις 16 Ιανουαρίου 2026, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπό την ιδιότητά του ως ιδρυτικού προέδρου του Συμβουλίου Ειρήνης, απέστειλε επιστολή προσκαλώντας τον Πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης».

Η πρόσκληση αυτή ερμηνεύεται από τουρκικούς κύκλους ως ένδειξη αναγνώρισης του ρόλου της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, αλλά και ως μήνυμα ότι η Άγκυρα θεωρείται απαραίτητος παράγοντας στις διεθνείς ισορροπίες που διαμορφώνονται γύρω από το παλαιστινιακό ζήτημα.



