Ως αποκλειστικά δική του απόφαση παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ την αποκλιμάκωση στο ζήτημα του Ιράν, καθώς η προοπτική στρατιωτικής επίθεσης από τις ΗΠΑ μοιάζει πλέον πιο μακρινή, όσο και αν πληροφορίες ήθελαν τις αραβικές χώρες να είχαν μεσολαβήσει σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη.

Σε δηλώσεις του την Παρασκευή για όλα τα τρέχοντα ανοιχτά θέματα, ο Τραμπ ερωτήθηκε για το αν Άραβες και Ισραηλινοί τον έπεισαν να μην χτυπήσει το Ιράν.

«Κανένας δεν με έπεισε, μόνος μου πείστηκα», απάντησε και έσπευσε να εκφράσει την εκτίμησή του γιατί το Ιράν ακύρωσε «800 εκτελέσεις».

«Σέβομαι πολύ το γεγονός ότι ακύρωσαν» τις εκτελέσεις, είπε ακόμη, χωρίς να δώσει κάποια σαφή απάντηση για αυτό που είχε δηλώσει προ ημερών για τη βοήθεια προς τους Ιρανούς διαδηλωτές η οποία «είναι καθ’οδόν».

Για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ είπε ότι «το ΝΑΤΟ έχει συνεργαστεί μαζί μας», όταν ερωτήθηκε για το αν θα αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τη συμμαχία αν δεν βοηθήσει τις ΗΠΑ να καταλάβουν το αρκτικό νησί.

Εξήγησε ακόμη ότι «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αν δεν την αποκτήσουμε, θα έχουμε ένα κενό στην εθνική ασφάλεια, όσον αφορά τις δραστηριότητές μας σε σχέση με τον Χρυσό Θόλο».

Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, ο οποίος γίνεται όλο και ισχυρότερος, είπε ακόμη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτήθηκε για το μετάλλιο του Νόμπελ που του παρέδωσε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που βραβεύτηκε τον Δεκέμβριο. «Γιατί να θέλετε το Νόμπελ κάποιου άλλου;» τον ρώτησαν.

Η απάντησή του δεν ήταν πολύ σαφής: «Λοιπόν, μου το πρόσφερε. Το θεώρησα πολύ ευγενικό. Μου είπε: “Ξέρεις, έχετε προσθέσει οκτώ πολέμους και κανείς δεν αξίζει αυτό το βραβείο περισσότερο από εσένα στην ιστορία”. Και το θεώρησα πολύ ευγενική χειρονομία. Και, παρεμπιπτόντως, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή γυναίκα και θα ξαναμιλήσουμε».

Γιατί να συμμαχήσετε με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ στη Βενεζουέλα και όχι με τη Ματσάδο, που έχει την υποστήριξη του λαού της Βενεζουέλας, ερωτήθηκε ακόμη.

Και σε αυτή την περίπτωση η απάντησή του δεν ήταν πολύ καθαρή: «Αν θυμάστε ένα μέρος που λεγόταν Ιράκ, όπου απολύθηκαν όλοι, κάθε άτομο, η αστυνομία, οι στρατηγοί, όλοι απολύθηκαν, και κατέληξαν να γίνουν ISIS. Αντί να αρχίσουν να δουλεύουν, κατέληξαν να γίνουν ISIS. Το θυμάμαι αυτό.

» Ακούστε να δείτε, χθες είχα μια υπέροχη συνάντηση με ένα άτομο που σέβομαι πολύ, και το οποίο προφανώς σέβεται εμένα και τη χώρα μας, και μου έδωσε το Νόμπελ της. Αλλά θα σας πω κάτι: την γνώρισα. Δεν την είχα συναντήσει ποτέ πριν και με εντυπωσίασε πολύ. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική γυναίκα».

Πηγή: Πρώτο Θέμα