Ο επικεφαλής της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης (JAC) της Δανίας διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν παρατηρήθηκαν κινεζικά ή ρωσικά πλοία κοντά στη Γροιλανδία, παρά τους αλλεπάλληλους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί του αντιθέτου.

Ο Τραμπ λέει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και δεν απέκλεισε την προσφυγή στη βία για να την καταλάβει. Ευρωπαϊκές χώρες αυτήν την εβδομάδα έστειλαν λίγους στρατιωτικούς στο νησί, έπειτα από αίτημα της Δανίας.

«Δεν βλέπουμε ρωσικά ή κινεζικά πλοία γύρω από τη Γροιλανδία (…) υπάρχουν κινεζικά και ρωσικά σκάφη στον Αρκτικό Ωκεανό, όχι όμως κοντά στη Γροιλανδία, είπε στο πρακτορείο Reuters ο υποστράτηγος Σόρεν Άντερσεν.

Μιλώντας από ένα πολεμικό πλοίο της Δανίας που βρίσκεται στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, ο Άντερσεν είπε ότι προσκάλεσε τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές ασκήσεις που προγραμματίζεται να γίνουν στο νησί φέτος. «Είχαμε μια συνάντηση σήμερα με πολλούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και τους προσκάλεσα να συμμετάσχουν στην άσκηση», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν οι Αμερικανοί θα πάνε, απάντησε «δεν το ξέρω ακόμη».

Η JAC είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας της Γροιλανδίας και διεξάγει ελέγχους σε αλιευτικά σκάφη και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από τη Γροιλανδία μέχρι τα Νησιά Φερόες. Βασίζεται σε περιπολικά σκάφη, αεροσκάφη, ελικόπτερα και δορυφόρους. Η έδρα της βρίσκεται στο Νούουκ ενώ κάνει επίσης περιπολίες με έλκηθρα για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας στην ξηρά και διαθέτει περίπου 150 άτομα προσωπικό στους αρκτικούς σταθμούς της.

Σε απάντηση στις επικρίσεις του Τραμπ ότι η Δανία δεν κάνει αρκετά για να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία, η Κοπεγχάγη ενέκρινε πέρυσι μια δέσμη αμυντικών μέτρων ύψους περίπου 6,5 δισεκ. ευρώ (42 δισεκ. κορώνες).

