Ο Ρεζά Παχλαβί, μέλος της ιρανικής αντιπολίτευσης, κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση προς την ιρανική Κυβέρνηση για να βοηθήσει τους διαδηλωτές να ανατρέψουν τη θεοκρατική κυβέρνηση, ακόμη και τώρα που φαίνεται ότι μια αιματηρή καταστολή έχει μετριάσει σε μεγάλο βαθμό τις διαδηλώσεις. Ο Παχλαβί, ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, έδωσε σήμερα το πρωί συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον κατά την οποία ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκηθεί πολιτική, οικονομική και στρατιωτική πίεση στην Τεχεράνη.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία θα καταρρεύσει, δεν είναι θέμα «αν», αλλά «πότε» θα καταρρεύσει», δήλωσε ο Ρεζά Παχλαβί, προσθέτοντας ότι θα «επέστρεφε» στο Ιράν.

«Αυτό το καθεστώς βρίσκεται στα τελευταία του, πρόκειται να καταρρεύσει», είπε. Το κύμα διαμαρτυριών στο Ιράν έχει μέχρι στιγμής καταπνιγεί από μια βίαιη καταστολή που έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με ειδικούς και ΜΚΟ, μια εβδομάδα μετά την έναρξη των μαζικών διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης, μεταξύ των μεγαλύτερων από την ανακήρυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

«Δεν πρόκειται πλέον απλώς για καταστολή, αλλά για μια ξένη κατοχή ντυμένη με άμφια κληρικών», δήλωσε ο Παχλεβί. «Ο Αλί Χαμενεΐ (Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν) και οι μπράβοι του έχουν διαπράξει μαζικά εγκλήματα κατά του ιρανικού λαού και σε βάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας», πρόσθεσε.

Ο Παχλαβί είπε ότι «μεγάλα τμήματα» του ιρανικού στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας έχουν «ψιθυρίσει» την πίστη τους στον ίδιο και ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση για να διασφαλίσει μια σταθερή μετάβαση για τη χώρα. Έχοντας αναδειχθεί σε εξέχουσα φωνή στην αντιπολίτευση της χώρας, ο 65χρονος Παχλαβί επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον του Ιράν, ακόμη και όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εξέφρασε αβεβαιότητα για την ικανότητά του να συγκεντρώσει υποστήριξη εντός της χώρας.

«Ο ιρανικός λαός αναλαμβάνει αποφασιστική δράση επί τόπου. Είναι πλέον καιρός η διεθνής κοινότητα να τους στηρίξει πλήρως», δήλωσε ο Παχλαβί.

Ο Παχλαβί, που διαμένει στις ΗΠΑ, ζει εκτός του Ιράν προτού ο πατέρας του ανατραπεί το 1979 από την Ισλαμική Επανάσταση. Η αντιπολίτευση του Ιράν είναι κατακερματισμένη σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των μοναρχικών που υποστηρίζουν τον Παχλαβί- και φαίνεται να έχει μικρή οργανωτική παρουσία στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

