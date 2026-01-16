Η συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλινών υποστηρίζει τη συμμετοχή του Ισραήλ σε αμερικανική επίθεση κατά του καθεστώτος του Ιράν. Μεταξύ των πολιτικών στρατοπέδων, οι απόψεις διχάζονται, με το μπλοκ της κυβερνητικής συμμαχίας να τείνει περισσότερο υπέρ μιας τέτοιας κίνησης σε σύγκριση με το μπλοκ της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης για λογαριασμό της εφημερίδας «Μααρίβ» τα οποία δημοσιεύθηκαν σήμερα, το 70% υποστηρίζει τη συμμετοχή του Ισραήλ σε επίθεση κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Το 44% υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η επίθεση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο εάν το Ιράν επιτεθεί ή προετοιμαστεί να επιτεθεί στο Ισραήλ. Ένα επιπλέον 26% θεωρεί ότι μια τέτοια επίθεση πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση. Το 19% πιστεύει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αφήσει το ζήτημα αποκλειστικά στους Αμερικανούς, ενώ το 11% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.

Στην κατανομή ανά πολιτικά μπλοκ, οι ψηφοφόροι της κυβερνητικής συμμαχίας τείνουν πολύ περισσότερο να υποστηρίζουν τη συμμετοχή του Ισραήλ στην αμερικανική επίθεση, με το 41% να θεωρεί ότι αυτή πρέπει να γίνει ανεξαρτήτως συνθηκών.

Αντίθετα, μεταξύ των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης τα ποσοστά είναι σημαντικά χαμηλότερα: το 16% υποστηρίζει τη συμμετοχή του Ισραήλ σε κάθε περίπτωση, ενώ υψηλότερο ποσοστό —29%— θεωρεί ότι η επίθεση θα πρέπει να αφεθεί αποκλειστικά στους Αμερικανούς.

Όσον αφορά τον φόβο προσωπικής βλάβης σε ένα σενάριο επίθεσης, το ισραηλινό κοινό είναι απολύτως διχασμένο. Το 46% φοβάται ότι μπορεί να υποστεί προσωπική βλάβη από μια νέα στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, ενώ το ίδιο ακριβώς ποσοστό (46%) δεν εκφράζει τέτοια ανησυχία. Η κατανομή εντός των πολιτικών μπλοκ είναι επίσης πανομοιότυπη: το 55% των ψηφοφόρων της κυβερνητικής συμμαχίας δεν εξέφρασε φόβο για προσωπική βλάβη, ενώ το 55% των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης εξέφρασε ανησυχία.

Την ίδια ώρα, ευρεία κάλυψη δίνουν ισραηλινά ΜΜΕ σε ρεπορτάζ του CNN σύμφωνα το οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να καθυστερήσει προγραμματισμένο στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, εκφράζοντας μεταξύ άλλων ανησυχίες ότι τα ισραηλινά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν καταπονηθεί υπερβολικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι τα συστήματα αεράμυνας χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα κατά την άμεση σύγκρουση με το Ιράν το προηγούμενο έτος και ότι το Τελ Αβίβ δεν εκτιμά πως το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει γρήγορα χωρίς παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία.

