Μια ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και ένα μεταπολεμικό πακέτο ανάκαμψης, ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την ελπίδα ότι συμφωνίες θα μπορούσαν να υπογραφούν στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η ουκρανική αντιπροσωπεία ελπίζει επίσης να λάβει διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τη ρωσική στάση απέναντι στις διπλωματικές προσπάθειες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο μαζί με τον Τσέχο πρόεδρο Πετρ Πάβελ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ενδέχεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μια συνάντηση την οποία ο Ουκρανός ηγέτης έχει ζητήσει δημόσια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα σήμερα ότι η Ρωσία καθυστερεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες, τονίζοντας ότι τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας είναι απόδειξη των πραγματικών προθέσεων της Μόσχας.

«Κάθε ένα από αυτά τα πλήγματα εναντίον του ενεργειακού μας τομέα και των πόλεών μας δείχνει ξεκάθαρα τα πραγματικά συμφέροντα και τις προθέσεις της Ρωσίας: δεν ενδιαφέρονται για συμφωνίες, αλλά για την περαιτέρω καταστροφή της Ουκρανίας», δήλωσε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνέντευξη Τύπου.