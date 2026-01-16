Οι αρχές της Λιθουανίας κατηγόρησαν σήμερα τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU ότι σχεδίασε απόπειρα εμπρησμού το 2024 σε εργοστάσιο που προμηθεύει σαρωτές ραδιοκυμάτων στον ουκρανικό στρατό.

Έξι πρόσωπα, υπήκοοι Ισπανίας, Κολομβίας, Κούβας, Ρωσίας και Λευκορωσίας, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για το περιστατικό, με το καθένα να αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως 15 ετών εάν καταδικαστεί, δήλωσε ο εισαγγελέας Αρτούρας Ουρμπέλις σε δημοσιογράφους.

«Τα εγκλήματα ήταν συντονισμένα και δόθηκαν εντολές στους εκτελεστές από ομάδα προσώπων που ζούσαν στη Ρωσία και που συνδέονται με τη ρωσική GRU», δήλωσε στην ίδια ενημέρωση ο Σαούλιους Μπριγκίνας, υπαρχηγός της αστυνομίας ποινικών εγκλημάτων της Λιθουανίας.

Δεν υπήρξε άμεσα αντίδραση από τη Ρωσία, η οποία έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί τις κατηγορίες ότι έχει κλιμακώσει τις δολιοφθορές και άλλες επιθέσεις στην περιοχή μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η ομάδα που είχε συντονίστει τις επιθέσεις αποτελούνταν από Κολομβιανούς και Κουβανούς που ζούσαν στη Ρωσία και είχε αποπειραθεί να διαπράξει αντίστοιχες εμπρηστικές επιθέσεις στην Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τσεχία, δήλωσε ο Μπριγκίνας.

Είχαν θέσει ως στόχο πετρελαϊκές υποδομές στη Ρουμανία, αποθήκες στην Πολωνία και λεωφορεία, ένα ταχυδρομείο και έναν κινηματογράφο στην Τσεχία, δήλωσε ο ίδιος.

Η Λιθουανία εξέδωσε διεθνή εντάλματα σύλληψης για τρεις ακόμα ανθρώπους, και προσπαθούσε να εκδώσει έναν τέταρτο που συνελήφθη στην Κολομβία, σύμφωνα με τον Μπριγκίνας.

Και οι έξι συλληφθέντες είχαν σχέσεις με τη Ρωσία, όπου σπούδασαν, ταξίδεψαν ή είχαν γνωστούς, δήλωσε ο Μπριγκίνας στη συνέντευξη Τύπου.

Πληρώθηκαν 5.000 έως 10.000 ευρώ για τις ενέργειές τους, δήλωσε ο Ουρμπέλις. «Το βασικό κίνητρο των δραστών ήταν τα χρήματα».

Πέρυσι, η Λιθουανία κατηγόρησε την Ρωσία για απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε κατάστημα ΙΚΕΑ. Τον περασμένο μήνα Πολωνοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες ερήμην σε βάρος Ρώσου για τον ηγετικό του ρόλο σε ομάδα δολιοφθορέων και κατασκόπων, στο πλαίσιο, όπως εκτιμάται, εκστρατείας για να υπονομευθεί η ισχυρή στήριξη της Βαρσοβίας προς την Ουκρανία.

Η Μόσχα έχει απορρίψει τέτοιες κατηγορίες στο παρελθόν, λέγοντας ότι η Δύση πυροδοτεί το αντιρωσικό αίσθημα.

