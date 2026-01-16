Σπάνιο και υψηλής ανάλυσης βίντεο από μια απομονωμένη φυλή του Αμαζονίου έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση στο διαδίκτυο. Το υλικό φέρεται να δείχνει μέλη της φυλής Mashco Piro, μιας από τις πιο απομονωμένες αυτόχθονες κοινότητες στον κόσμο, με εκτιμώμενο πληθυσμό περίπου 750 ατόμων. Το βίντεο καταγράφηκε βαθιά στο τροπικό δάσος της νοτιοανατολικής Περού, κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία.

Το υλικό συζητήθηκε σε πρόσφατο επεισόδιο podcast, όπου ο γνωστός περιβαλλοντολόγος Πολ Ροζολίε το χαρακτήρισε «παγκόσμια πρωτιά», υποστηρίζοντας ότι δεν είχε προβληθεί ποτέ στο παρελθόν. Στο βίντεο, ένοπλοι πολεμιστές της φυλής εμφανίζονται στην όχθη ποταμού, κινούνται συντονισμένα και παρακολουθούν με ένταση τους ανθρώπους που τους κινηματογραφούν.





NEW: Never-before-seen footage of an uncontacted Amazonian tribe has been released by author Paul Rosolie on Lex Fridman's show.



The tribe was seen lowering their weapons before they were given a canoe of food.



Rosolie is a conservationist who has reportedly spent two decades… pic.twitter.com/a0WF9O2Pof — Collin Rugg (@CollinRugg) January 16, 2026

Καθώς η συνάντηση εξελίσσεται, η αρχική επιφυλακτικότητα μετατρέπεται σταδιακά σε περιέργεια. Σε μεταγενέστερο στιγμιότυπο, μέλη της φυλής προσεγγίζουν βάρκα που μεταφέρει μπανάνες, τις οποίες τελικά παίρνουν, αναδεικνύοντας την ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στην επαφή και την απομόνωση.

Το βίντεο έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις, με ειδικούς να τονίζουν την ανάγκη προστασίας των ασύνδετων φυλών και τον σεβασμό στο δικαίωμά τους να παραμένουν απομονωμένες, χωρίς παρεμβάσεις από τον σύγχρονο κόσμο.



