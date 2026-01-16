Έντονη ανησυχία για πιθανή στρατιωτική σύμπλευση της νέας συριακής κυβέρνησης με την Τουρκία, σε βάρος των Κούρδων της Συρίας, εκφράζει ο Αμερικανός γερουσιαστής Lindsey Graham. Σε δημόσια τοποθέτησή του επισημαίνει ότι οι Κούρδοι αποτελούν τον πιο αξιόπιστο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στη διαρκή μάχη κατά του ISIS στη Συρία.

Ο Graham τονίζει ότι οι κουρδικές δυνάμεις έχουν υπό τον έλεγχό τους περίπου 9.000 από τους πλέον επικίνδυνους κρατούμενους του ISIS, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί «ζωτικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας» για τις ΗΠΑ να μην επιστρέψουν αυτοί οι μαχητές στο πεδίο της μάχης.

Παρότι δηλώνει ότι στηρίζει το δικαίωμα της νέας συριακής κυβέρνησης να της δοθεί «μια δίκαιη ευκαιρία», προειδοποιεί πως τυχόν κλιμάκωση επιθέσεων κατά των Κούρδων από συριακές δυνάμεις με τη στήριξη της Τουρκία θα δημιουργήσει «μια εντελώς νέα δυναμική» στις αμερικανικές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα υπάρξει ευρεία και ισχυρή δικομματική στήριξη στο Κογκρέσο για την ανάσχεση αυτών των ενεργειών. Ο Αμερικανός γερουσιαστής ξεκαθαρίζει επίσης ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι συνάδελφοί του θα αποδέχονταν, στην παρούσα φάση, τη μεταφορά της ευθύνης φύλαξης των κρατουμένων του ISIS στον συριακό στρατό ή στην Τουρκία αντί των Κούρδων.

«Όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο, κάνει σοβαρό λάθος», σημειώνει χαρακτηριστικά, κλείνοντας το μήνυμά του με σαφή προειδοποίηση: «Επιλέξτε σοφά».





As I have previously stated, I am growing increasingly concerned that the new Syrian government is aligning with Turkey to use military force against the Syrian Kurds, who are our strongest ally in the enduring defeat of ISIS in Syria.



They also have control of about 9,000 of… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 16, 2026

Σημειώνεται πως ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στο Ισραήλ για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψής του.

Η ανακοίνωση γίνεται λιγότερο από έναν μήνα μετά την τελευταία επίσκεψη του Graham στο Ισραήλ και εν μέσω αυξημένων εντάσεων λόγω της αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν.