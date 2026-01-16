H ερευνητική ιστοσελίδα «Ντοσιέ» αποκαλύπτει τη λειτουργία μίας από τις πιο απόρρητες και κρίσιμες δομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων: της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, γνωστής ως Υπηρεσία «Κ». Πρόκειται για το σώμα αξιωματικών που είναι επιφορτισμένο με τη μεταφορά, φύλαξη και τεχνική λειτουργία των λεγόμενων «πυρηνικών χαρτοφυλακίων» («Τσεγκέτ»), μέσω των οποίων ο πρόεδρος της Ρωσίας μπορεί να δώσει εντολή για χρήση πυρηνικών όπλων.

Οι αξιωματικοί της Υπηρεσίας «Κ» συνοδεύουν διαρκώς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, ώστε να είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο, να διασφαλίσουν ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία με τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της χώρας. Η Υπηρεσία συνδέεται άμεσα με το αυτοματοποιημένο σύστημα διοίκησης «Καζμπέκ», το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου για να μειώσει τον χρόνο απόφασης σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης.



Διαβάστε επίσης: Γροιλανδία: Η Ρωσία κατηγορεί το NATO ότι στρατιωτικοποιεί την Αρκτική

Το ρεπορτάζ περιγράφει αναλυτικά την αρχιτεκτονική των υπόγειων κέντρων διοίκησης των Ρωσικών Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων, ιδιαίτερα στη Βλασίχα, όπου βρίσκεται το Κεντρικό Σημείο Διοίκησης. Εκεί συγκεντρώνονται πληροφορίες από χερσαίους πυραύλους, πυρηνικά υποβρύχια και στρατηγική αεροπορία, ενώ από εκεί μεταβιβάζονται οι διαταγές προς τις μονάδες εκτόξευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο σύστημα «Περίμετρ», γνωστό και ως «Νεκρό Χέρι», το οποίο εγγυάται πυρηνική ανταπόδοση ακόμη και στην περίπτωση που η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας έχει εξοντωθεί. Το σύστημα αυτό ενεργοποιείται σε κατάσταση κρίσης και, εφόσον διαπιστώσει πυρηνικές εκρήξεις και απώλεια επικοινωνίας με την ηγεσία, μπορεί να επιτρέψει αυτόματη μετάδοση εντολής εκτόξευσης μέσω ειδικών «διοικητικών πυραύλων».

Το «Ντοσιέ» ταυτοποίησε τουλάχιστον 53 αξιωματικούς της Υπηρεσίας «Κ», κυρίως συνταγματάρχες και πλοιάρχους Α΄ τάξεως, με πολυετή εμπειρία σε κρίσιμες μονάδες που σχετίζονται με πυρηνικά όπλα, διαστημική επιτήρηση και στρατηγική διοίκηση. Παρά τον ρόλο τους, οι αμοιβές τους δεν διαφέρουν σημαντικά από άλλους επαγγελματίες στρατιωτικούς, ενώ η καθημερινότητά τους χαρακτηρίζεται από αυστηρούς περιορισμούς, συνεχή έλεγχο και πλήρη εξάρτηση από τις υπηρεσίες αντικατασκοπείας.

Το ρεπορτάζ επισημαίνει επίσης αντιφάσεις και κινδύνους ασφαλείας, όπως η παρουσία ορισμένων αξιωματικών στα κοινωνικά δίκτυα, η δημοσίευση φωτογραφιών από επίσημες εκδηλώσεις και ακόμη και η ύπαρξη συγγενικών δεσμών με πολίτες χωρών του ΝΑΤΟ.

Τέλος, το κείμενο συνδέει τον ρόλο της Υπηρεσίας «Κ» με τη σύγχρονη ρωσική πυρηνική δοξασία, η οποία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, διευρύνει τα κριτήρια χρήσης πυρηνικών όπλων, κάνοντας λόγο για «κρίσιμη απειλή κατά της κυριαρχίας». Το συμπέρασμα του «Ντοσιέ» είναι ότι, σε μια στιγμή ακραίας κρίσης, η τύχη του κόσμου μπορεί να εξαρτηθεί από μια ελάχιστη ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται διαρκώς λίγα μέτρα μακριά από τον Ρώσο πρόεδρο