Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε σήμερα τις ευθύνες που του επέρριψε ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη.

Αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε απόψε: «Μιλήσαμε επίσης για τις διπλωματικές προσπάθειες (που καταβάλλουμε) με τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Τετάρτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη από τη Ρωσία προκειμένου να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε ποιος θεωρεί πως είναι ο λόγος που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια, ο Τραμπ απάντησε «ο Ζελένσκι (…) πρέπει να πείσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι να την αποδεχτεί».

Επίθεση στη Χάρκοβο

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο δήμαρχός της Ιχόρ Τερέχοφ, καθώς η Μόσχα συνεχίζει εκστρατεία πληγμάτων που έχουν βυθίσει εκατομμύρια Ουκρανούς στο σκοτάδι και στο κρύο.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μια ημέρα νωρίτερα επέκρινε τις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών στο Κίεβο, συνέχισε τις προσπάθειες να επιδιορθωθούν οι φθορές λόγω των ρωσικών πληγμάτων, οργανώνοντας συμβούλιο με σκοπό την επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων από τοπικούς αξιωματούχους.

Δήλωσε πως αναφέρθηκαν νέα πλήγματα στην πρωτεύουσα χθες βράδυ.

Η πρωθυπουργός του Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση των διακοπών της ηλεκτροδότησης και της θέρμανσης και να επιτραπεί σε επιχειρήσεις και κυβερνητικούς θεσμούς να κάνουν περισσότερες εισαγωγές ενέργειας. Οι σχολικές διακοπές στο Κίεβο παρατάθηκαν ως την 1η Φεβρουαρίου.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και ενεργειακές επιδομές ενώ παράλληλα συνεχίζουν την προέλαση στα μέτωπα, καθώς οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε θέση άμυνας ενώ η Ουάσιγκτον πιέζει για να κλειστεί συμφωνία ειρήνης.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Τερέχοφ δεν διευκρίνισε στην ενημέρωσή του μέσω Telegram τι είδους υποδομή επλήγη, διαβεβαίωσε πάντως πως συνεργεία δουλεύουν επί 24ωρης βάσης για να επιδιορθώσουν τις ζημιές.

Το Χάρκοβο, κάπου 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, πλήττεται συχνά από drones, πυραύλους και βόμβες στον πόλεμο, που θα εισέλθει στον πέμπτο του χρόνο τον ερχόμενο μήνα.

Κατά τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, η έκταση των ζημιών της χθεσινής επίθεσης βρίσκεται ακόμη υπό αποτίμηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε πως οι υπηρεσίες του και αυτές του υπουργείο Ενέργειας οργάνωσαν έκκληση για κεφάλαια ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας με τη συμβολή συμμάχων του Κιέβου, κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν για τον ανεφοδιασμό με όπλα και πυρομαχικά. Η Νορβηγία, διαβεβαίωσε, υποσχέθηκε 200 εκατ. αμερικανικά δολάρια.

Οι διακοπές ρεύματος, θέρμανσης και ύδρευσης χειροτέρεψαν την τελευταία εβδομάδα, εν μέσω κύματος ψύχους που ήδη πίεζε τις υποδομές.

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε χθες πως περίπου 300 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανσης από την 9η Ιανουαρίου, από 6.000 αρχικά.

Έχουν επίσης ενταθεί οι ρωσικές επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές στην Οδησσό. Πυραυλικό πλήγμα χθες τραυμάτισε έναν άνθρωποι και προκάλεσε ζημιές σε εμπορευματοκιβώτια στην πόλη Τσορνομόρσκ, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters