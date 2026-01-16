Οι ΗΠΑ και η Ονδούρα θα διεξαγάγουν συνομιλίες με σκοπό να κλειστούν διμερείς συμφωνίες για το εμπόριο το συντομότερο δυνατό, ανέφερε χθες Πέμπτη ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης Τραμπ για το εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ.

Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του κ. Γκριρ, εξετάστηκαν «οικονομικές ευκαιρίες» κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον εκλεγμένο πρόεδρο της Ονδούρας Νάσρι Ασφούρα προχθές Τετάρτη.

Ο κ. Ασφούρα, ο υποψήφιος της δεξιάς για την προεδρία της χώρας της κεντρικής Αμερικής, που υποστηρίχτηκε σθεναρά από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών της 30ής Νοεμβρίου την 24η Δεκεμβρίου, έπειτα από διαδικασία που σημαδεύτηκε από καθυστερήσεις στην καταμέτρηση, τεχνικά προβλήματα και καταγγελίες για νοθεία.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

