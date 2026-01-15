Ένα κορυφαίο στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρμεντ προειδοποίησε σήμερα τις αρχές της Κούβας να μην παρεμποδίσουν την είσοδο ενός φορτίου ανθρωπιστικής βοήθειας και υπονόησε ότι αν η Αβάνα δεν υπακούσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αναλάβει δράση εναντίον της.

Η προειδοποίηση του Τζέρεμι Λιούιν ήρθε την ώρα που οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν βοήθεια ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων στους πληγέντες από τον τυφώνα Μελίσα, που έπληξε το νησί τον Οκτώβριο.

«Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο και όπως είπε ο πρόεδρος μετά την επιχείρηση για τη σύλληψη του (Νικολάς Μαδούρο), ξέρετε, η αμερικανική κυριαρχία στο ημισφαίριό μας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ ξανά», είπε ο Λιούιν.

Η βοήθεια θα μοιραστεί μέσω της Καθολικής Εκκλησίας της Κούβας και η αποστολή παρακολουθείται στενά από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας χαρακτήρισε «οπορτονουστική» και «πολιτική χειραγώγηση» την αποστολή που «εμφανίζεται ως ανθρωπιστική χειρονομία», όμως σημείωσε ότι θα δεχτεί τη δωρεά χωρίς όρους, θεωρώντας ότι προέρχεται από τον αμερικανικό λαό και θα διασφαλίσει την κατάλληλη χρήση της.

Ο Τραμπ ορκίστηκε ότι θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα μετά την επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στην οποία συνελήφθη ο Μαδούρο.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα σταλεί με δύο ναυλωμένα αεροσκάφη από το Μαϊάμι, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν ληφθεί «έκτακτα μέτρα» για να διασφαλίσει ότι θα φτάσει απευθείας στον κουβανικό λαό «χωρίς την παρέμβαση του παράνομου καθεστώτος» της Αβάνας.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, από τη βοήθεια θα ωφεληθούν περίπου 6.000 οικογένειες.

Το ΥΠΕΞ της Κούβας διευκρίνισε ότι η Ουάσινγκτον ουδέποτε επικοινώνησε επισήμως με την Αβάνα για να επιβεβαιώσει την αποστολή της βοήθειας, 77 ημέρες μετά τον τυφώνα που έπληξε πολλές επαρχίες της χώρας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ