Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το απόγευμα της Πέμπτης το κέντρο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι έγινε μία έκρηξη (γύρω στις 15:38, στην Κύπρο 16:38) που προκάλεσε κάποιους τραυματισμούς. Την ώρα που είχε συγκεντρωθεί πλήθος για να δουν τι συνέβη, έγινε και δεύτερη έκρηξη.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας ανέφερε στην ολλανδική ραδιοτηλεόραση ότι στο κτίριο όπου έγινε η έκρηξη έχει ξεσπάσει φωτιά και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Ζημιές υπάρχουν και σε γειτονικά κτίρια.

Δείτε βίντεο από το σημείο των εκρήξεων:



