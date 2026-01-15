Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα προχώρησε σε αιχμηρές αναφορές για Έλληνες και Μαυροβούνιους, κατά τη διάρκεια συζήτησης σε πάνελ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ως Έλληνας… πάντα υποτιμάς τους άλλους γιατί πιστεύεις ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είσαι άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Ράμα σχολίασε σκωπτικά και το Μαυροβούνιο, λέγοντας: «Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη χώρα της περιοχής. Έχει 50 εκατομμύρια πολίτες. Εμείς είμαστε μικροί, αλλά το Μαυροβούνιο είναι το παν».



Δείτε το βίντεο με τον Έντι Ράμα και την προκλητική αναφορά του στους Έλληνες:









Πηγή: skai.gr