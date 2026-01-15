Το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ιρανικών αντιποίνων, στην περίπτωση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφασίσει τελικά να προχωρήσει σε στρατιωτικό πλήγμα κατά της Τεχεράνης. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο πόρταλ Al-Monitor ο πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, Άμος Γιαντλίν, μια αμερικανική επίθεση δύσκολα θα μείνει αναπάντητη από την Τεχεράνη και το Ισραήλ γνωρίζει ότι ενδέχεται να βρεθεί στο στόχαστρο.

Ο Γιαντλίν σημείωσε πως, παρότι το Ισραήλ διαθέτει ακόμη λίστα στόχων στο Ιράν μετά τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου έτους, δεν θα κινηθεί παρορμητικά. Αντίθετα, θα σταθμίσει το συνολικό κόστος και όφελος μιας νέας κλιμάκωσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την έκταση ενός ενδεχόμενου αμερικανικού πλήγματος όσο και τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει στη σταθερότητα του ιρανικού καθεστώτος. Κεντρικό ρόλο, όπως τόνισε, θα παίξει ο πλήρης συντονισμός με την Ουάσιγκτον, τόσο στην άμυνα όσο και στην προετοιμασία για πιθανή εξουδετέρωση ιρανικών πυραυλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, ο Τραμπ ενδέχεται να επιλέξει περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση, χωρίς σαφή στόχο την ανατροπή του καθεστώτος. Ωστόσο, οι εικόνες και οι πληροφορίες από το Ιράν για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων, με χιλιάδες νεκρούς, έχουν αυξήσει την πίεση προς τον Αμερικανό Πρόεδρο να αντιδράσει. Αναλυτές στο Ισραήλ επισημαίνουν ότι τα περί διαβεβαιώσεων Τραμπ για αποφυγή χτυπήματος δεν συνιστούν εγγύηση για την αποφυγή χτυπήματος.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάχου, έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του προς τον ιρανικό λαό και την επιθυμία να δει το σημερινό καθεστώς να αποδυναμώνεται ή και να ανατρέπεται. Ο Γιαντλίν, ωστόσο, εμφανίζεται πιο συγκρατημένος, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και χωρίς αλλαγή καθεστώτος, η αποτροπή της επανεκκίνησης του πυρηνικού και του βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν παραμένει κρίσιμος και κύριως στόχος για την ασφάλεια του Ισραήλ αλλά και της περιοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ