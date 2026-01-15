Ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε λιμενικές υποδομές στην πόλη Τσορνομόρσκ της νότιας Ουκρανίας, δήλωσε μέσω ανάρτησης στην εφαρμογή Telegram ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε στην επίθεση σε μια προβλήτα από την οποία ετοιμαζόταν να αποπλεύσει ένα πλοίο με σημαία Μάλτας και ότι τρία εμπορευματοκιβώτια υπέστησαν ζημιές και σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου.





⚡ Russia struck Chornomorsk port with a ballistic missile, hitting a Maltese civilian ship at berth.



One crew member is injured, per Deputy PM Kuleba. Port infrastructure remains the target. pic.twitter.com/M7AQZWG3ah — UNITED24 Media (@United24media) January 15, 2026





Διαβάστε επίσης: Το Κρεμλίνο συμφωνεί με Τραμπ: «Ο Ζελένσκι να αναλάβει τις ευθύνες του»





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ