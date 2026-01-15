Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν άλλο ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters Αμερικανοί αξιωματούχοι, πριν από τη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Αυτό ήταν το έκτο πλοίο που μπαίνει στο στόχαστρο των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες επειδή μετέφερε πετρέλαιο της Βενεζουέλα, τώρα ή στο παρελθόν. Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, είπαν ότι η κατάσχεση έγινε στην Καραϊβική.

Η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού επιβεβαίωσε την επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε πριν από τα ξημερώματα, αναφέροντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν το Μηχανοκίνητο Δεξαμενόπλοιο Veronica «χωρίς να σημειωθούν επεισόδια». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλοίο αυτό εκτελούσε αποστολή παρακάμπτοντας τον αποκλεισμό που διέταξε ο πρόεδρος Τραμπ για τα σκάφη στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

«Το μοναδικό πετρέλαιο που θα φύγει από τη Βενεζουέλα είναι αυτό του οποίου (η εξαγωγή) συντονίζεται σωστά και νόμιμα», πρόσθεσε.

Τα πλοία που έχουν κατασχεθεί μέχρι τώρα ήταν αυτά στα οποία είχαν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσινγκτον ή ανήκαν στον «σκιώδη στόλο» που αποκρύπτει την προέλευσή του για να μεταφέρει πετρέλαιο από χώρες όπως το Ιράν, η Ρωσία ή η Βενεζουέλα. Την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία αφού το καταδίωξαν επί δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό.

Σήμερα ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τη Ματσάδο, για πρώτη φορά μετά την ανατροπή και τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Στο παρελθόν την είχε αποκαλέσει «αγωνίστρια της ελευθερίας» αλλά απέρριψε την ιδέα να αναλάβει την ηγεσία της Βενεζουέλας με το επιχείρημα ότι δεν χαίρει ευρείας υποστήριξης στο εσωτερικό της χώρας. Μια απόρρητη έκθεση της CIA που παρουσιάστηκε στον Τραμπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένης και της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες είναι σε καλύτερη θέση για να διατηρήσουν τη σταθερότητα στη χώρα.







The Guyana-flagged sanctioned crude oil tanker M/T VERONICA, which was boarded and seized this morning in the Southern Caribbean off the coast of Venezuela by the United States, last week changed its name and registration to the Russian-flagged GALILEO, with a homeport of… pic.twitter.com/twPI5xf8eV — OSINTdefender (@sentdefender) January 15, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ