Οι βρετανικές εκλογικές αρχές εξετάζουν νέα αίτηση του κόμματος UKIP για την καταχώριση νέου λογότυπου, το οποίο επικριτές παρομοιάζουν με τον μαύρο στρατιωτικό σταυρό που συνδέεται ιστορικά με τη Γερμανική Αυτοκρατορία και αργότερα με το ναζιστικό καθεστώς. Προηγούμενη αίτηση του κόμματος είχε απορριφθεί τον Νοέμβριο, καθώς η Electoral Commission έκρινε ότι το έμβλημα ήταν προσβλητικό.

Το νέο σχέδιο διατηρεί τον σταυρό, χωρίς όμως το ξίφος που υπήρχε αρχικά, και συνοδεύεται από τη λέξη UKIP και το σύνθημα «The New Right». Ο διευθυντής του think tank British Future, Σάντερ Κατβάλα, υποστηρίζει ότι το σύμβολο παραπέμπει στον «Σιδηρούν Σταυρό», που χρησιμοποιήθηκε από τη Γερμανία την περίοδο 1871–1918 και αργότερα από το ναζιστικό καθεστώς, σημειώνοντας ότι το μήνυμα του κόμματος φαίνεται να συνδέεται με μια «σταυροφοριακή» και έντονα χριστιανοεθνικιστική ρητορική.

Το UKIP, που στο παρελθόν είχε ηγηθεί ο Νιγκελ Φαράζ, έχει περιορισμένη πλέον εκλογική παρουσία, αλλά τα τελευταία χρόνια εστιάζει σε κινητοποιήσεις δρόμου και σε σκληρή αντιμεταναστευτική ατζέντα. Επικεφαλής του κόμματος είναι ο Nick Tenconi, ο οποίος έχει προκαλέσει αντιδράσεις με δηλώσεις περί χρήσης του στρατού για την απέλαση «ισλαμιστών, παράνομων και κομμουνιστών», ενώ προωθεί μια σαφώς χριστιανοεθνικιστική κατεύθυνση.

Η αντιρατσιστική οργάνωση Hope Not Hate προειδοποιεί ότι, αν εγκριθεί το νέο έμβλημα, θα μπορούσε να εμφανιστεί ακόμη και στα ψηφοδέλτια, συμβάλλοντας –όπως αναφέρει– στην «κανονικοποίηση» της ακροδεξιάς.

Από την πλευρά του, το UKIP απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το σύμβολο περιλαμβάνει τον σταυρό pattée, την «ιερή λόγχη» και τη Θεία Ευχαριστία, ως έκφραση της πρόθεσής του να επαναφέρει τον χριστιανισμό «στο κέντρο της διακυβέρνησης», χαρακτηρίζοντας προσβλητική οποιαδήποτε σύνδεση με τον ναζισμό.



«Είναι κατάφωρα προσβλητικό, ανίδεο και χριστοφοβικό να υποστηρίζεται ότι ο συγκεκριμένο σταυρός είναι “ναζιστικό σύμβολο”», πρόσθεσαν.

Η Electoral Commission επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την αίτηση και ότι λαμβάνει υπόψη και τα σχόλια του κοινού πριν λάβει τελική απόφαση.