Σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων στην παραγωγή των δημοφιλών παιχνιδιών Labubu έρχονται στο φως, προκαλώντας ερωτήματα γύρω από την εφοδιαστική αλυσίδα της κινεζικής εταιρείας παιχνιδιών Pop Mart.

Σύμφωνα με έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης China Labor Watch (CLW), σε εργοστάσιο προμηθευτή της Pop Mart στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της νότιας Κίνας εντοπίστηκαν πρακτικές που παραπέμπουν σε εργασιακή εκμετάλλευση.

Υπερωρίες, συμβάσεις-«λευκά χαρτιά» και έλλειψη αδειών

Η CLW αναφέρει ότι το εργοστάσιο Shunjia Toys Co Ltd υποχρέωνε εργαζομένους σε υπερβολικές υπερωρίες, ζητούσε την υπογραφή κενών ή ελλιπών συμβάσεων και δεν παρείχε την προβλεπόμενη αμειβόμενη άδεια. Παράλληλα, καταγράφεται έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας και προστασίας στο χώρο εργασίας.

Η οργάνωση πραγματοποίησε 51 δια ζώσης συνεντεύξεις με εργαζομένους, εξετάζοντας ζητήματα προσλήψεων, συμβάσεων και καθημερινών συνθηκών εργασίας. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο, σύμφωνα με την έκθεση, αποτελεί «κομβική μονάδα παραγωγής» για τα παιχνίδια της Pop Mart και απασχολεί περισσότερους από 4.500 εργαζόμενους.

Ανήλικοι χωρίς ειδική προστασία

Αν και δεν εντοπίστηκαν περιστατικά παιδικής εργασίας, η CLW επισημαίνει ότι στο εργοστάσιο απασχολούνταν εργαζόμενοι ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι εργάζονταν υπό τις ίδιες συνθήκες με τους ενήλικες, χωρίς τα ειδικά μέτρα προστασίας που προβλέπει η κινεζική νομοθεσία.

Η απάντηση της Pop Mart

Η Pop Mart, με έδρα το Πεκίνο, δήλωσε στο BBC ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις καταγγελίες. Όπως ανέφερε, εφόσον επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί, θα απαιτήσει «αποφασιστικά» από τους συνεργάτες της να διορθώσουν τις πρακτικές τους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους προμηθευτές της, συμπεριλαμβανομένων ετήσιων ανεξάρτητων ελέγχων από διεθνώς αναγνωρισμένους επιθεωρητές.

Η Shunjia Toys Co Ltd δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει, καθώς –όπως σημειώνει το BBC– δεν απάντησε σε αιτήματα επικοινωνίας.

Πίεση για άμεση δράση

Η China Labor Watch καλεί την Pop Mart να προχωρήσει σε άμεσες ενέργειες, αποζημιώνοντας τους εργαζομένους που επηρεάστηκαν και διασφαλίζοντας ότι η παραγωγή συμμορφώνεται τόσο με την κινεζική εργατική νομοθεσία όσο και με τα διεθνή πρότυπα εργασίας.

Όπως τονίζει η οργάνωση, τα εργοστάσια τύπου OEM –που παράγουν προϊόντα βάσει χρονοδιαγραμμάτων και τιμών που ορίζει ο πελάτης– επηρεάζονται άμεσα από τις πρακτικές των εμπορικών σημάτων, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την ευθύνη των ίδιων των εταιρειών.