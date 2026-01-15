Οι παράτυπες αφίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά περισσότερο από το ένα τέταρτο πέρυσι, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, δήλωσε την Πέμπτη η υπηρεσία συνόρων της ΕΕ.

«Η καταγραφή παράτυπων διελεύσεων των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ μειώθηκε κατά περισσότερο από το ένα τέταρτο (26%) το 2025, φτάνοντας σχεδόν τις 178.000», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Frontex, προσθέτοντας ότι ήταν «το χαμηλότερο επίπεδο από το 2021» και λιγότερο από το ήμισυ των αριθμών που καταγράφηκαν για το 2023.

