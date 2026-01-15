Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη εξαιτίας κατάρρευσης γερανού σε εργοτάξιο προαστίου της Μπανγκόκ, ανακοίνωσε η αστυνομία, την επομένη πτώσης γερανού πάνω σε τρένο στην βόρεια Ταϊλάνδη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 32 άνθρωποι.

Ο γερανός έπεσε το πρωί σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου υπό κατασκευή κοντά στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης κι οι αρχές κατέγραψαν «δυο νεκρούς», πάντως κανέναν άλλο τραυματία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας.

Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει μεταλλική δομή να έχει καταρρεύσει μέσα σε σύννεφο σκόνης και οχήματα που έχουν συνθλιφτεί κάτω από όγκους μπετόν.

Ο αυτοκινητόδρομος υπό κατασκευή θα επιτρέψει να αποσυμφορηθεί ο αυτοκινητόδρομος Ράμα Β΄, όπου τα μποτιλιαρίσματα είναι συχνά. Ο αυτοκινητόδρομος αυτός συνδέει την Μπανγκόκ με το νότιο τμήμα της χώρας. Ωστόσο (και) σε αυτό το μεγάλο έργο οι καθυστερήσεις και τα θανατηφόρα δυστυχήματα διαδέχονται οι μεν τα δε.

Η κατάρρευση δοκαριού από μπετόν, που θα υποστήριζε μελλοντική οδογέφυρα, είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έξι ανθρώπους τον Μάρτιο του 2025 σε προάστιο της Μπανγκόκ.

Και τρεις εργάτες σκοτώθηκαν τον Νοέμβριο του 2024 όταν κατέρρευσε γερανός.

Το νέο δυστύχημα καταγράφτηκε την επομένη της κατάρρευσης γερανού πάνω σε επιβατικό σιδηροδρομικό συρμό στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, δυστύχημα με απολογισμό 32 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

«Τα δυστυχήματα αυτού του είδους έχουν γίνει υπερβολικά συχνά», στηλίτευσε χθες ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ.

«Είναι καιρός να αλλάξουμε τον νόμο», να δημιουργηθεί «μαύρη λίστα κατασκευαστικών εταιρειών που είναι υπεύθυνες για δυστυχήματα που επαναλαμβάνονται», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο γερανός που προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου χθες βρισκόταν σε πελώριο εργοτάξιο μεγάλου σιδηροδρομικού έργου, το οποίο έχει αναλάβει ταϊλανδική εταιρεία εμπλακείσα σε αρκετά παρόμοια δυστυχήματα στο παρελθόν, η Italian-Thai Development.

Τα δυστυχήματα σε βιομηχανίες, εργοτάξια ή στις μεταφορές είναι μάλλον συχνά στην Ταϊλάνδη, εξαιτίας της ενίοτε υπέρμετρης χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP