Ένα ευρύ και ανεξήγητο μπλακ άουτ στις τηλεπικοινωνίες συγκλονίζει αυτή την ώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες χωρίς σύνδεση κινητής και δεδομένων, ενώ πλήττονται κρίσιμες υπηρεσίες φωνής και μηνυμάτων σε μια από τις πλέον ψηφιακά εξαρτημένες κοινωνίες του πλανήτη.

Σύμφωνα με στοιχεία από την πλατφόρμα παρακολούθησης διακοπών υπηρεσιών Downdetector, οι αναφορές για προβλήματα εκτοξεύτηκαν στις εκατοντάδες χιλιάδες τις τελευταίες ώρες, κυρίως στις υπηρεσίες του τεχνολογικού κολοσσού Verizon, ενώ μικρότερης έκτασης προβλήματα καταγράφονται και σε T‑Mobile και AT&T.

Οι χρήστες σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, όπως Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Σικάγο και Ουάσιγκτον DC, ανέφεραν πλήρη απώλεια σήματος στα κινητά τους, με τα περισσότερα τηλέφωνα να εμφανίζουν το χαρακτηριστικό «SOS mode» ένδειξη λειτουργίας μόνο για επείγουσες κλήσεις.

Από την πλευρά της, η Verizon εξέδωσε σύντομη ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και δηλώνοντας ότι οι μηχανικοί εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση, χωρίς όμως να δίνεται προς το παρόν σαφές χρονοδιάγραμμα ή εξήγηση για τα αίτια της διακοπής.

#BREAKING: Major mobile carriers, including AT&T, Verizon, and T-mobile are facing a nationwide outage, leaving customers unable to make calls or send texts to other carriers. 📱 Hope they resolve this issue soon! #mobileoutage #cellphonesdown pic.twitter.com/J2l9SLfmnA — WATCHTOWER (@news_24_365) January 14, 2026

Κενό την επικοινωνία - Άγνωστα τα αίτια

Τόσο οι αναλυτές του κλάδου όσο και ειδικοί σε δίκτυα υπογραμμίζουν ότι ένα τέτοιο μπλακ άουτ σε τόσο ευρεία κλίμακα δεν είναι συνηθισμένο, ιδιαίτερα σε μία χώρα με υποδομές υψηλής ανθεκτικότητας. Η απουσία άμεσης και τεκμηριωμένης εξήγησης από πλευράς παρόχων αφήνει χώρο για θεωρίες που κυμαίνονται από τεχνικές αστοχίες μέχρι πιο σύνθετα σενάρια, ενισχύοντας το κλίμα αβεβαιότητας μεταξύ του κοινού.

Αναταράξεις στην παγκόσμια σκηνή;

Αν και για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση με γεωπολιτικά γεγονότα, αρκετοί παρατηρητές σημειώνουν την ταυτόχρονη κλιμάκωση εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ειδικά σε σχέση με τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τις αντιδράσεις στην περιοχή. Η ταυτόχρονη αύξηση των στρατιωτικών και επικοινωνιακών εντάσεων έχει αφήσει πολλούς να αναρωτιούνται αν οι τεχνολογικές υποδομές κινδυνεύουν να μπλεχτούν στο ευρύτερο παιχνίδι ισχύος παρά το γεγονός ότι κανένα επίσημο στοιχείο δεν υποστηρίζει τέτοια σύνδεση μέχρι στιγμής.

Το γεγονός είναι σε εξέλιξη.