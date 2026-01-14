Μετά τον Ζελιάσκοφ χθες, σήμερα ο δεύτερος μεγαλύτερος πολιτικός σχηματισμός στο κοινοβούλιο της Βουλγαρίας αρνήθηκε την εντολή που πήρε από τον πρόεδρο της χώρας

Βουλγαρία: Ολοταχώς προς πρόωρες εκλογές μετά τη νέα απόρριψη εντολής σχηματισμού κυβέρνησης

Ο δεύτερος μεγαλύτερος πολιτικός σχηματισμός στο κοινοβούλιο της Βουλγαρίας, ο μεταρρυθμιστικός PP-DB, αρνήθηκε σήμερα το αίτημα του προέδρου της χώρας να προσπαθήσει να σχηματίσει τη νέα κυβέρνηση, αυξάνοντας την πιθανότητα διεξαγωγής πρόωρων εκλογών στη χώρα αυτή, που είναι το φτωχότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Ρόζεν Ζελιάσκοφ, που υποστηριζόταν από το κεντροδεξιό GERB-SDS, παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά της κρατικής διαφθοράς και ενός νέου προϋπολογισμού που θα αύξανε μερικούς φόρους.

Όπως προβλέπεται από το βουλγαρικό σύνταγμα, ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ζήτησε προχθές, Δευτέρα, επισήμως από το συντηρητικό GERB-SDS να σχηματίσει κυβέρνηση, κάτι που το κόμμα απέρριψε. Σήμερα το PP-DB, που επιδιώκει στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απέρριψε επίσης την εντολή, μετέδωσε το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Ο Ράντεφ αναμένεται τώρα να προσφέρει σ' ένα άλλο κόμμα την ευκαιρία να κυβερνήσει και στη συνέχεια, αν κι αυτό αρνηθεί, θα πρέπει να προκηρύξει εκλογές, τις όγδοες στη Βουλγαρία μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια.

Παρά την αβεβαιότητα αυτή, η Βουλγαρία εντάχθηκε την 1η Ιανουαρίου στο ευρώ, όπως ήταν προγραμματισμένο. Χρειάζεται ωστόσο πολιτική σταθερότητα για να πάρει πιο γρήγορα από την ΕΕ κεφάλαια για τις υποδομές της, να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις και να εξαλείψει την ενδημική κρατική διαφθορά, επισημαίνει το Reuters.

Ο συνασπισμός GERB-SDS κέρδισε τις τελευταίες εκλογές τον Οκτώβριο 2024, αλλά ανέλαβε την εξουσία μόλις τον Ιανουάριο του 2025, έπειτα από μήνες συνομιλιών, ενώ χρειαζόταν τη στήριξη άλλων κομμάτων στο κοινοβούλιο.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Διαβάστε επίσης: Γαλλία: Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής - Πιθανότατα θα απορριφθούν