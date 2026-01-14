Η Ινδική Πρεσβεία στην Τεχεράνη εξέδωσε επείγουσα οδηγία, καλώντας όλους τους Ινδούς πολίτες και Ινδούς καταγωγής (PIO) να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν, λόγω της εξελισσόμενης κατάστασης. Η οδηγία, που δημοσιεύτηκε σήμερα, αποτελεί συνέχεια προειδοποίησης από τις 5 Ιανουαρίου 2025 και αφορά φοιτητές, προσκυνητές, επιχειρηματίες και τουρίστες.Οι αρχές συνιστούν προσοχή, αποφυγή διαδηλώσεων και παρακολούθηση τοπικών μέσων