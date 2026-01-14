Μία παραβίαση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας θα επέφερε «άνευ προηγουμένου, αλυσιδωτές συνέπειες», προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου αναφερόμενος στις ρητές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας. «Η Γαλλία παρακολουθεί την κατάσταση με πολύ μεγάλη προσοχή και θα ενεργήσει σε πλήρη αλληλεγγύη προς τη Δανία και την κυριαρχία της», πρόσθεσε.

«Δεν υποτιμούμε τις δηλώσεις για τη Γροιλανδία», είπε ο Γάλλος πρόεδρος σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ