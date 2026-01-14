Μια τουρίστρια στη Βραζιλία έζησε στιγμές τρόμου όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ έκανε snorkeling στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο καρχαρίας να πλησιάζει αιφνιδιαστικά και να τη δαγκώνει στον μηρό.

Η 36χρονη Ταϊάνε Νταλαζέν, δικηγόρος από το Σάο Πάολο, συμμετείχε σε υποβρύχια εξερεύνηση όταν βρέθηκε περικυκλωμένη από καρχαρίες. Ένας από αυτούς κινήθηκε απότομα προς το μέρος της και της επιτέθηκε, προσπαθώντας μάλιστα να την τραβήξει πιο βαθιά στο νερό. Η ίδια προσπαθούσε να απεγκλωβιστεί, φοβούμενη ότι οποιαδήποτε κίνηση θα μπορούσε να την τραυματίσει περισσότερο.

Ο ξεναγός της ομάδας αντέδρασε άμεσα, χτυπώντας τον καρχαρία και καταφέρνοντας να τον απομακρύνει, απελευθερώνοντας τη γυναίκα. Η Ταϊάνε μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο, με μια φίλη της –δερματολόγο χειρουργό– να της προσφέρει πρώτες βοήθειες καθ’ οδόν. Ευτυχώς, τα τραύματά της αποδείχθηκαν επιφανειακά, χωρίς σοβαρές κακώσεις σε μύες ή τένοντες.

Αργότερα, η ίδια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τα σημάδια του δαγκώματος. Το Φερνάντο ντε Νορόνια αποτελεί γνωστό προορισμό για καταδύσεις λόγω της πλούσιας θαλάσσιας ζωής του, ωστόσο το περιστατικό υπενθυμίζει ότι, παρά τη σπανιότητα τέτοιων επιθέσεων, απαιτείται πάντα προσοχή στις θαλάσσιες δραστηριότητες.

Πηγή: huffingtonpost.gr