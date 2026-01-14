Τη διαφωνία του με όσα δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, ο οποίος ξεκαθάρισε πως το νησί επιλέγει τη Δανία σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Όταν του ζητήθηκε να τοποθετηθεί, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Διαφωνώ μαζί του. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτόν, αλλά αυτό θα εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα για τον ίδιο».

Σημειώνεται πως σήμερα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα βρεθούν στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με τον Τζέι Ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης αναφορικά με το νησί της Αρκτικής, μια αυτόνομη περιοχή που ανήκει στη Δανία και την οποία ο Τραμπ θέλει να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Trump expressed disagreement with the Prime Minister of Greenland's decision to remain with Denmark. Trump stated he was unfamiliar with the leader but warned that the stance would become a major problem for him, signaling renewed friction over the island's status. pic.twitter.com/9YPENjSbye — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) January 14, 2026

Ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός στόχος του Τραμπ για τη Γροιλανδία

Σύμφωνα με το Politico, ο πραγματικός στόχος του Τραμπ ενδέχεται να μην σχετίζεται ούτε με ζητήματα ασφάλειας ούτε με τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας, όπως έχει κατά καιρούς υποστηριχθεί. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι, εάν το ενδιαφέρον αφορούσε τα ορυκτά του νησιού, η Δανία είχε εδώ και χρόνια προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα επενδύσεων στη Γροιλανδία, πρόταση που όμως η Ουάσινγκτον δεν αξιοποίησε.

Αντίστοιχα, εάν το βασικό κίνητρο ήταν ο περιορισμός της επιρροής της Κίνας και της Ρωσίας στην Αρκτική, η λύση θα μπορούσε να είναι πιο απλή: οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ενισχύσουν επίσημα τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί, με τη συγκατάθεση της Κοπεγχάγης, χωρίς να ανοίξει ζήτημα κυριαρχίας.

Στις Βρυξέλλες, ωστόσο, κερδίζει έδαφος μια διαφορετική ερμηνεία, περισσότερο προσωπικού χαρακτήρα. Όπως συνοψίζει Ευρωπαίος διπλωμάτης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να μείνει στην Ιστορία ως ο άνθρωπος που έκανε την Αμερική «μεγαλύτερη», ακόμη και με γεωγραφικούς όρους, προσδίδοντας στη συζήτηση για τη Γροιλανδία έναν έντονα συμβολικό και πολιτικό χαρακτήρα.

Πηγή: Πρώτο Θέμα