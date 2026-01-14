Το Ιράν προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής ότι θα επιτεθεί στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει εν μέσω των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν... ζητώντας από αυτές τις χώρες να αποτρέψουν την Ουάσινγκτον από το να επιτεθεί στο Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ακόμη ότι έχει διακοπεί η «απευθείας επικοινωνία» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εξαιτίας των απειλών Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι σκληρό μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα, απειλώντας πως οι ΗΠΑ θα «αντιδράσουν σκληρά», εάν εκτελεστούν διαδηλωτές.

Συγγενείς του26χρονου Ερφάν Σολτάνι, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν στο BBC ότι η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, ενώ οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν πως είναι η πρώτη φορά που το Ιράν παίρνει τόσο γρήγορα μια τέτοια απόφαση.

«Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα... Θα λάβουμε πολύ αυστηρά μέτρα αν κάνουν κάτι τέτοιο», προειδοποίησε ο Τραμπ μιλώντας στο CBS News.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι ιρανικές αρχές θα «πληρώσουν βαρύ τίμημα» για τις δολοφονίες και προέτρεψε τον κόσμο να «συνεχίσει τις διαμαρτυρίες».

«Ακύρωσα όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA (Make Iran Great Again)!!!», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr