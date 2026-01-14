Μια νέα εφαρμογή με δυσοίωνο όνομα, το «Are You Dead?» (Είσαι Νεκρός;) , έχει γνωρίσει εντυπωσιακή επιτυχία στην Κίνα, ιδιαίτερα μεταξύ νέων ανθρώπων που ζουν μόνοι τους σε μεγάλες πόλεις. Η λειτουργία της είναι απλή: ο χρήστης πρέπει να «δηλώνει παρών» πατώντας ένα κουμπί κάθε δύο ημέρες, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ζωντανός. Αν δεν το κάνει, η εφαρμογή ειδοποιεί ένα προκαθορισμένο πρόσωπο έκτακτης ανάγκης ότι κάτι μπορεί να έχει συμβεί.

Αν και κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα, τις τελευταίες εβδομάδες έγινε εξαιρετικά δημοφιλής, φτάνοντας να είναι η πιο κατεβασμένη επί πληρωμή εφαρμογή στη χώρα. Η επιτυχία της συνδέεται με την αυξανόμενη μοναχική διαβίωση: εκτιμάται ότι έως το 2030 μπορεί να υπάρχουν έως και 200 εκατομμύρια μονοπρόσωπα νοικοκυριά στην Κίνα.





Chinese app for people living alone goes viral



Η εφαρμογή απευθύνεται σε άτομα που ζουν μόνα, όπως εργαζόμενους, φοιτητές ή ανθρώπους σε ευάλωτες ψυχολογικά καταστάσεις. Πολλοί χρήστες δηλώνουν ότι φοβούνται το ενδεχόμενο να πεθάνουν μόνοι χωρίς κανείς να το αντιληφθεί, γεγονός που εξηγεί και τη μαζική απήχησή της.

Παρά την επιτυχία της, το όνομα της εφαρμογής έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με ορισμένους να το θεωρούν κακότυχο ή υπερβολικά σκοτεινό. Η εταιρεία πίσω από την εφαρμογή εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο αλλαγής ονομασίας.

Η εφαρμογή, που διεθνώς είναι γνωστή ως Demumu, σημειώνει υψηλές επιδόσεις και εκτός Κίνας, κυρίως σε χώρες με Κινέζους χρήστες της διασποράς. Πωλείται σε χαμηλή τιμή και δημιουργήθηκε από μια μικρή ομάδα νέων προγραμματιστών. Οι δημιουργοί της σχεδιάζουν περαιτέρω ανάπτυξη, εξετάζοντας ακόμη και μια ειδική έκδοση για ηλικιωμένους, σε μια χώρα με ταχέως γηράσκοντα πληθυσμό.