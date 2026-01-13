Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του προς τους διαδηλωτές του Ιράν ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», λέγοντας σε δημοσιογράφους σήμερα ότι θα πρέπει να το ανακαλύψουν μόνοι τους.

«Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Λυπάμαι», απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε τι εννοούσε.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι κανείς δεν ήταν σε θέση μέχρι τώρα να του δώσει έναν ακριβή αριθμό για το πόσοι διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στις πρόσφατες κινητοποιήσεις.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος βρίσκεται στο Ντιτρόιτ όπου θα εκφωνήσει μια ομιλία για οικονομικά θέματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ