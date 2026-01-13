Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ζήτησε σήμερα να διεξαχθεί «άμεση και ανεξάρτητη» έρευνα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό γυναίκας στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών από πράκτορα της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) την περασμένη εβδομάδα, περιστατικό που έχει πυροδοτήσει εκτεταμένες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

«Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκούσια χρήση θανατηφόρας βίας δικαιολογείται μόνο ως έσχατη λύση και αποκλειστικά όταν υπάρχει άμεση απειλή για ανθρώπινη ζωή», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Τζέρεμι Λόρενς, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Όπως ανέφερε, ο ΟΗΕ λαμβάνει υπόψη την έρευνα που διεξάγει το FBI, ωστόσο υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ταχεία, ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση των συνθηκών θανάτου της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε από μέλος της ICE.

Η δολοφονία της Γκουντ προκάλεσε κύμα κινητοποιήσεων το Σαββατοκύριακο σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Μινεάπολη, η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και η Βοστώνη.

Παρά τις αντιδράσεις, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυριακή την αποστολή «εκατοντάδων» επιπλέον ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Ο Λόρενς κάλεσε όλες τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση και να αποφευχθεί κάθε ενέργεια ή ρητορική που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βία.

Την ίδια ώρα, οι δημοτικές αρχές της Μινεάπολης και η πολιτεία της Μινεσότα ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης Τραμπ, καταγγέλλοντας τις επιχειρήσεις που διεξάγει εδώ και εβδομάδες κατά των παράτυπων μεταναστών.

Σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις, πράκτορας της ICE πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημά της.

Μετά το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον αστυνομικό, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε νόμιμη άμυνα, εκδοχή την οποία αμφισβητούν οι τοπικές Δημοκρατικές αρχές, επικαλούμενες οπτικό υλικό από το συμβάν.

Παράλληλα, και η πολιτεία του Ιλινόι —επίσης στο στόχαστρο των επιχειρήσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης— κατέθεσε προσφυγή κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνες πρακτικές χρήσης βίας» από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr