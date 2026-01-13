Ο πρεσβευτής του Ιράν στην Ολλανδία κλήθηκε σήμερα για να του επιδοθεί διαμαρτυρία για «υπερβολική» βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ βαν Βιλ.

«Το Ιράν πρέπει να τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και να αποκαταστήσει αμέσως την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι δράστες [παραβιάσεων δικαιωμάτων] πρέπει να λογοδοτήσουν», ανέφερε ο βαν Βιλ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης X.

Διαβάστε επίσης: Ιράν: Διεκόπη η πρόσβαση στο διαδίκτυο λόγω «τρομοκρατικών δραστηριοτήτων»