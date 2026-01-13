Το BBC θα ζητήσει από την αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει την αγωγή για δυσφήμιση του Ντόναλντ Τραμπ, που διεκδικεί από τον δημόσιο βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό όμιλο 10 δισεκατομμύρια δολάρια για το αμφιλεγόμενο μονταρισμένο βίντεο μιας ομιλίας του, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα, κατηγορώντας το BBC για δυσφήμιση και παραβίαση ενός νόμου περί εμπορικών πρακτικών. Ο Τραμπ απαιτεί αποζημιώσεις και τόκους 5 δισεκ. δολαρίων (5,7 δισεκ. ευρώ) για κάθε μία από τις κατηγορίες.

Το BBC είχε μεταδώσει στην ενημερωτική εκπομπή "Panorama" αμέσως πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2024, διαφορετικά αποσπάσματα μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, που είχαν μονταριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος φαινόταν να καλεί τους οπαδούς του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν χθες, Δευτέρα, οι δικηγόροι του δημόσιου βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου αναφέρουν ότι θα «ζητήσουν την απόρριψη της αγωγής λόγω προσωπικής αναρμοδιότητας» του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μαϊάμι, πόλης όπου κατοικεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Έχουν περιθώριο μέχρι τις 17 Μαρτίου προκειμένου να καταθέσουν αυτό το αίτημα απόρριψης.

Θα υποστηρίξουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα μπορεί να αποδείξει» ότι το ντοκιμαντέρ, που μεταδόθηκε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, "του προκάλεσε νομικά αναγνωρίσιμη ζημία".

Ο Ρεπουμπλικανός «επανεξελέγη στις 5 Νοεμβρίου 2024, μετά τη μετάδοση του ντοκιμαντέρ. Κέρδισε τη Φλόριντα με ένα εντυπωσιακό περιθώριο 13 μονάδων, βελτιώνοντας τις επιδόσεις του τού 2020 και 2016», υπογραμμίζουν στα έγγραφα αυτά, εκτιμώντας πως η απαίτησή του δεν είναι «παραδεκτή».

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ είχε στείλει επιστολή με την οποία ζητούσε συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να καταφέρει να τον κατευνάσει. Δήλωσε ωστόσο ότι είναι αποφασισμένος να αμφισβητήσει οποιαδήποτε αγωγή για δυσφήμιση.

«Όπως έχουμε ήδη δηλώσει σαφώς, πρόκειται να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας σε αυτήν την υπόθεση. Δεν θα κάνουμε επιπρόσθετα σχόλια σε μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του BBC.

Η υπόθεση ώθησε σε παραίτηση τον γενικό διευθυντή Τιμ Ντέιβι και την επικεφαλής ενημέρωσης Ντέμπορα Τέρνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στο παρελθόν καταθέσει ή έχει απειλήσει να καταθέσει αγωγές εναντίον ομίλων ΜΜΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένες εκ των οποίων απέφεραν σημαντικά ποσά για να βάλει τέλος στις διώξεις.

Πηγή: ΑΠΕ