Τα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία που αναπτύσσει η Ρωσία στη Βενεζουέλα ανήκουν στη Ρωσία, που θα συνεχίσει να εργάζεται εκεί, δήλωσε σήμερα η Μόσχα, μετά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί ελέγχου στη νοτιοαμερικανική χώρα.

Η ρωσική εταιρία Roszarubezhneft δήλωσε ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης στη Βενεζουέλα είναι ιδιοκτησία της Ρωσίας και ότι θα εμμείνει στις δεσμεύσεις της προς τους διεθνείς εταίρους της εκεί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Roszarubezhneft, η οποία ανήκει σε μονάδα του ρωσικού υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, συστήθηκε το 2020 και στη συνέχεια απέκτησε περιουσιακά στοιχεία στη Βενεζουέλα της ρωσικής κρατικής πετρελαϊκής εταιρίας Rosneft αφού η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις την περίοδο εκείνη σε δύο μονάδες της Rosneft για εμπόριο πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Roszarubezhneft στη Βενεζουέλα «είναι ιδιοκτησία του ρωσικού κράτους», σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βενεζουέλας, το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε σε ανακοίνωση, σύμφωνα με το TASS.

Ο Τραμπ έχει μιλήσει ανοικτά για έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, των μεγαλύτερων στον κόσμο, από αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες, μετά τη σύλληψη και φυλάκιση του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει επίσης σε σύλληψη ενός πετρελαιοφόρου, ρωσικής σημαίας και με σχέσεις με τη Βενεζουέλα, ύστερα από καταδίωξη εβδομάδων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει κάνει δημοσίως σχόλια για την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, αλλά το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει καλέσει τον Τραμπ να απελευθερώσει τον Μαδούρο και να προχωρήσει σε διάλογο.

Η Ρωσία εδώ και καιρό διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, από ενεργειακή συνεργασία έως στρατιωτικούς δεσμούς και υψηλού επιπέδου πολιτικές επαφές, με τη Μόσχα να στηρίζει το Καράκας διπλωματικά για χρόνια.

