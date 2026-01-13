Η Ρωσία εξαπέλυσε 293 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 18 πυραύλους στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 240 drones και επτά πυραύλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Telegram.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ.

«Η καταστροφή αυτής της μονάδας θα μειώσει τη δυνατότητα του εχθρού να παράγει drones και θα αποδυναμώσει την ικανότητα του Ρώσου επιτιθέμενου να πλήττει πολιτικούς στόχους σε ουκρανικό έδαφος», δήλωσε ο στρατός μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ