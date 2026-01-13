Συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Κύπρου) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.

Παγωμένη βροχή ανάγκασε εξάλλου το Αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.

Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.

Έκλεισε το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας λόγω των καιρικών συνθηκών

Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Κύπρου), ανακοίνωσε το αεροδρόμιο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ