Η πρώτη του εμφάνιση στον Λίβανο – όπου ζουν περίπου 2 εκατομμύρια χριστιανοί (κυρίως μαρονίτες καθολικοί) – προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις

Εκατοντάδες νεαροί διασκέδασαν το Σάββατο το βράδυ σε ένα ακόμη sold-out rave πάρτι, σε δημοφιλές κλάμπ στη Βηρυτό, στην πρωτεύουσα των πάρτι της Μέσης Ανατολής. Στα decks βρισκόταν όχι ο Τιέστο ή ο Άρμι βαν Μπιούρεν αλλά ο Γκιγιέρμε Πειχότο, γνωστός ως Πάτερ Γκιγιέρμε, ο διάσημος καθολικός ιερέας – DJ, που με τη μουσική του γεμίζει κλαμπ, πλατείες και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, με 2,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.

Μάλιστα, πριν φορέσει τα ακουστικά του, είχε τελέσει μια λειτουργία σε ένα καθολικό πανεπιστήμιο του Λιβάνου.

Για τον 52χρονο καθολικό ιερέα από την Πορτογαλία, το να είναι DJ είναι ένας τρόπος να εκφράσει την πίστη του, να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης και να συνδεθεί με τους νέους.

«Η πίστη και η μουσική, η θρησκεία και η μουσική, ήταν πάντα συνδεδεμένες. Ακόμα και πριν από τον Χριστό, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ψαλμός μας ζητά να δοξάζουμε τον Κύριο με όλα τα όργανα, έτσι τώρα έχουμε αυτό το νέο όργανο που ήρθε, την ηλεκτρονική μουσική» δήλωσε στο AP.

Ωστόσο, η πρώτη του εμφάνιση στον Λίβανο – όπου ζουν περίπου 2 εκατομμύρια χριστιανοί (κυρίως μαρονίτες καθολικοί) – προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις.

Δεκαοκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένων χριστιανών θρησκευτικών αξιωματούχων, έστειλαν αίτηση στη δικαστική εξουσία της χώρας, ζητώντας την ακύρωση της παράστασής του στο κλαμπ, αποκαλώντας τη «προσβολή της πίστης».

Η αίτηση απορρίφθηκε από έναν δικαστή και το κλαμπ όπου εμφανίστηκε δήλωσε ότι ο χώρος θα έχει παρουσία ασφαλείας και δεν θα εμφανίζονται θρησκευτικά σύμβολα, για να αποφευχθεί η προσβολή κανενός.

Παρόλα αυτά, στις τεράστιες οθόνες πίσω του, εμφανίστηκαν εικόνες του Πάπα Λέοντα και του εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου και Πάπα Ιωάννη Παύλου, με περιστέρια να πετούν στον ουρανό, μέσα σε εντυπωσιακά οπτικά έφε.

