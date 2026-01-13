Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί μαρτυρία φερόμενου μέλους των δυνάμεων ασφαλείας της Βενεζουέλας, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν άγνωστο, εξαιρετικά ισχυρό όπλο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση που κοινοποίησε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt, Βενεζουελάνοι στρατιώτες κατέρρευσαν αιφνιδίως, παρουσιάζοντας αιμορραγία από τη μύτη και εμετούς με αίμα.





«Τα ραντάρ έσβησαν – και μετά εμφανίστηκαν τα drones»

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η επιχείρηση ξεκίνησε με ανεξήγητη απενεργοποίηση όλων των συστημάτων ραντάρ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δεκάδες drones πέταξαν πάνω από τις θέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων, προκαλώντας σύγχυση και πανικό. Ακολούθησε η εμφάνιση περιορισμένου αριθμού ελικοπτέρων, τα οποία –κατά τον ίδιο– αποβίβασαν μόλις περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες.

«Δεν ήταν μάχη, ήταν σφαγή»

Παρά τη συντριπτική αριθμητική υπεροχή των Βενεζουελάνων, ο μάρτυρας περιγράφει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν εκατοντάδες μαχητές χωρίς να υποστούν απώλειες. Η ακρίβεια και η ταχύτητα πυρός, όπως ισχυρίζεται, ήταν τέτοια που «κάθε στρατιώτης έμοιαζε να ρίχνει εκατοντάδες σφαίρες το λεπτό».

Το «ηχητικό κύμα» που προκάλεσε κατάρρευση

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της μαρτυρίας αφορά τη χρήση ενός άγνωστου όπλου. «Ήταν σαν ένα εξαιρετικά έντονο ηχητικό κύμα. Ένιωσα το κεφάλι μου να εκρήγνυται από μέσα», ανέφερε. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με την περιγραφή, ήταν άμεσα: αιμορραγίες, αδυναμία κίνησης και πλήρης κατάρρευση δεκάδων στρατιωτών στο έδαφος.

Σιωπή από τον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήματα για το αν η κοινοποίηση της ανάρτησης από την Karoline Leavitt συνιστά επιβεβαίωση της αξιοπιστίας της μαρτυρίας. Το μόνο βέβαιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Βενεζουέλας, είναι ότι περίπου 100 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν στην επίθεση της 3ης Ιανουαρίου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν ορισμένοι θάνατοι συνδέονται με το φερόμενο «όπλο-μυστήριο».

Υπόνοιες για όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας

Πρώην αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει εδώ και χρόνια όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας, όπως μικροκυματικά ή λέιζερ, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα όπως αιμορραγία, έντονο πόνο και προσωρινή αδυναμία κίνησης. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται –σύμφωνα με τον ίδιο– για μία από τις πρώτες φορές που τέτοια τεχνολογία χρησιμοποιείται σε πραγματικές συνθήκες μάχης από τις ΗΠΑ. Παρόμοια όπλα φέρεται να χρησιμοποίησε και η Κίνα το 2020, σε επεισόδιο με Ινδούς στρατιώτες στην περιοχή Λαντάκ.

«Μήνυμα προς όλη τη Λατινική Αμερική»

Ο μάρτυρας εκτιμά ότι η επιχείρηση στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος. «Όποιος σκέφτεται να τα βάλει με τις ΗΠΑ, δεν έχει ιδέα τι είναι ικανές να κάνουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το σοκ έχει ήδη εξαπλωθεί στη Λατινική Αμερική. Οι δηλώσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις πρόσφατες προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου Donald Trump ότι και το Μεξικό βρίσκεται πλέον «στη λίστα».