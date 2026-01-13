Νέος γύρος έντασης καταγράφεται στις σχέσεις Κίνα και Ινδία, με αφορμή το καθεστώς της κοιλάδας Σακσγκάμ (Shaksgam Valley), περιοχής που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Τζαμού και Κασμίρ. Το Πεκίνο απέρριψε κατηγορηματικά τις ινδικές διεκδικήσεις, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί κινεζικό έδαφος.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Mao Ning δήλωσε ότι «το έδαφος που αναφέρατε ανήκει στην Κίνα» και πρόσθεσε πως «είναι απολύτως δικαιολογημένο η Κίνα να προχωρά σε έργα υποδομών εντός της δικής της επικράτειας». Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση στις πρόσφατες αντιδράσεις του Νέου Δελχί για κινεζικές δραστηριότητες στην περιοχή.





#BREAKING: China provoked India yet again, claiming Indian territory as their own. Chinese Foreign Minister Spokesperson has rejected India's claim to the Shaksgam Valley in Jammu & Kashmir.



"The territory you mentioned belongs to China. It’s fully justified for China to conduct… pic.twitter.com/HY2yBekBZ7 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 13, 2026

Η κοιλάδα Shaksgam Valley αποτελεί διαχρονικό σημείο τριβής στο ευρύτερο παζλ των αμφισβητούμενων συνόρων στα Ιμαλάια. Η Ινδία θεωρεί την περιοχή μέρος του Τζαμού και Κασμίρ, ενώ η Κίνα τη διοικεί de facto, εντάσσοντάς την στη γεωγραφική ενότητα του Σιντζιάνγκ.

Η νέα αντιπαράθεση αναζωπυρώνει ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Πεκίνου–Νέου Δελχί παραμένουν εύθραυστες, παρά τις κατά καιρούς διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης μετά τα αιματηρά επεισόδια των τελευταίων ετών στα σύνορα. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς κάθε μεταβολή στο status quo ενδέχεται να έχει ευρύτερες γεωπολιτικές συνέπειες.