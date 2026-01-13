Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για ένα ευρύ φάσμα μυστικών και στρατιωτικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Ιράν, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του Υπουργείου Πολέμου στο CBS News.

Οι επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν μια επιλογή για μια πιθανή αμερικανική επέμβαση, αλλά αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν επίσης παρουσιάσει κυβερνοεπιχειρήσεις και επιχειρήσεις επηρεασμού της κοινής γνώμης ανέφεραν οι πηγές.

Ο Τραμπ τη Δευτέρα ανακοίνωσε δασμούς 25% σε προϊόντα από χώρες που διατηρούν εμπορικούς δεσμούς με το Ιράν, καθώς ΜΚΟ αναφέρουν ότι περισσότεροι από 600 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί σε τρεις εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, αλλά παραμένει «έτοιμη για πόλεμο».

Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Τρίτη για να συζητήσει τις επιλογές για το Ιράν, ανέφεραν οι πηγές, αλλά δεν είναι σαφές εάν ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο στρατός του ζυγίζει «πολύ ισχυρές επιλογές» για να παρέμβει σε περίπτωση θανάτου περισσότερων διαδηλωτών. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι οι Ιρανοί ηγέτες τον κάλεσαν «για διαπραγματεύσεις», αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «ίσως χρειαστεί να ενεργήσουν πριν από μια συνάντηση».

Η απογοήτευση για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και την οικονομική κακοδιαχείριση έχει προκαλέσει κρίση νομιμότητας για τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωσε ότι ένας Ιρανός αξιωματούχος επικοινώνησε με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι η δημόσια στάση της Τεχεράνης είναι «αρκετά [διαφορετική] από τα μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση κατ' ιδίαν».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές εάν και όταν το κρίνει απαραίτητο».

Οι δύο πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν δήλωσαν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική αντίδραση των ΗΠΑ στο Ιράν πιθανότατα θα περιλαμβάνει αεροπορική ισχύ, αλλά ότι οι σχεδιαστές των επιχειρήσεων εξετάζουν επίσης επιλογές για να διαταράξουν τις ιρανικές δομές διοίκησης και τις επικοινωνίες.

Οι ΗΠΑ έχουν προτρέψει τους πολίτες τους στο Ιράν να φύγουν ή να έχουν ένα σχέδιο για να φύγουν από τη χώρα που δεν απαιτεί τη βοήθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «απάτη» και εξάρτηση από «προδότες μισθοφόρους», ενώ επαίνεσε τις κρατικά οργανωμένες φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν τη Δευτέρα. Είπε ότι «το ιρανικό έθνος είναι ισχυρό, γνωρίζει και γνωρίζει τους εχθρούς του και είναι παρόν σε κάθε σκηνή».

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν σε αρκετές πόλεις μετά από εκκλήσεις για φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις. Το BBC Persian είδε μηνύματα που προσκαλούσαν ανθρώπους εντός της χώρας να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις, ενώ τους προειδοποιούσαν επίσης να μην συμμετάσχουν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Το Ιράν, το οποίο ήδη υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις των ΗΠΑ, αντιμετωπίζει μια κατάρρευση του νομίσματος και έναν πληθωρισμό που έχουν ωθήσει τις τιμές των τροφίμων έως και 70%. Τα τρόφιμα αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των εισαγωγών του Ιράν και περαιτέρω περιορισμοί, που προκαλούνται από τους δασμούς, θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις ελλείψεις και το κόστος.

Εν τω μεταξύ, ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, προέτρεψε τον Τραμπ να παρέμβει άμεσα για να περιορίσει τον αριθμό των θανάτων μεταξύ των διαδηλωτών.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Παχλαβί δήλωσε ότι η σημερινή ιρανική κυβέρνηση «προσπαθεί να ξεγελάσει τον κόσμο κάνοντάς τον να πιστέψει ότι είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί ξανά». Χαρακτήρισε τον Τραμπ ως «έναν άνθρωπο που εννοεί αυτά που λέει και λέει αυτά που εννοεί» και που «γνωρίζει τι διακυβεύεται».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος πρέπει να λάβει μια απόφαση αρκετά σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παχλαβί.

Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές στο Ιράν έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων εννέα ατόμων κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights (IHRNGO) με έδρα τη Νορβηγία. Πηγές εντός του Ιράν δήλωσαν στο BBC ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος.

Πηγή: skai.gr