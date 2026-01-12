Νέο μήνυμα στις ΗΠΑ έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με αφορμή τις σημερινές συγκεντρώσεις υπέρ της κυβέρνησης λέοντας ότι «αποτελούν προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολιτικούς να σταματήσουν τα ψέματα και να μην βασίζονται σε «εγχώριους μισθοφόρους».

Ο Χαμενεΐ, σε δήλωση στην κρατική ραδιοτηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB) είπε ότι ήταν μια «ιστορική μέρα» ενώ ευχαρίστησε τους Ιρανούς που συμμετείχαν στις φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις της Δευτέρας, λέγοντας ότι αυτές ανέτρεψαν τις εξωτερικές συνωμοσίες κατά της χώρας.

Πρόσθεσε ότι «ο ιρανικός λαός είναι ισχυρός, έχει συνείδηση, γνωρίζει τους εχθρούς του και είναι παντού παρών».

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιάν κατηγόρησε την Κυριακή για τις συνεχιζόμενες αναταραχές στη χώρα του «τρομοκράτες» με συνδέσμους στο εξωτερικό, τους οποίους κατηγόρησε ότι έκαψαν παζάρια, τζαμιά και πολιτιστικά μνημεία.

Νωρίτερα σήμερα το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν δημοσίευσε βίντεο με χιλιάδες υποστηρικές του στους δρόμους την Δευτέρα (12/1) που φώναζαν συνθήματα «Στην υπηρεσία σου, ω Χαμενεΐ! Στην υπηρεσία σου, ω Χουσεΐν!».

Η δημοσιοποίηση του βίντεο ήρθε ως απάντηση στις ογκώδεις διαδηλώσεις κατά της ηγεσίας της χώρας που οδήγησαν σε βίαιη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 648 διαδηλωτές σύμφωνα με την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights (IHRNGO).

Στο μεταξύ ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν απείλησε με «γρήγορη και σκληρή» τιμωρία για όσους εμπλέκονται στις διαμαρτυρίες, προειδοποιώντας τα δικαστήρια να μην επιδείξουν επιείκεια απέναντι σε αυτούς που αποκαλεί «ταραξίες».

Μιλώντας σε συνάντηση με ανώτερους δικαστικούς αξιωματούχους , ο Γκολάμχοσείν Μοχσένι Ετζέι προέτρεψε τους εισαγγελείς να συνεργαστούν στενά με τις υπηρεσίες πληροφοριών, ώστε οι υποθέσεις να διεκπεραιώνονται «το συντομότερο δυνατό».

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας κατηγόρησε για άλλη μια φορά τους διαδηλωτές ότι υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τους οποίους περιγράφει ως «τους κύριους δράστες αυτών των βίαιων και τρομοκρατικών πράξεων».

